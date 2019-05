Pedro Carabante: "La Feria es encuentro con los amigos"

—¿Qué significa para usted la Feria?—Encuentro con los amigos. Es lo que he vivido desde chico con mi familia en aquellas ferias antiguas, cuando se llevaba la comida a la feria y nos sentábamos en las casetas. Son recuerdos que forman parte de la historia de Jerez.—¿Cómo vive Pedro Carabante estos días?—La disfrutaba más antes porque era más intima que ahora. Antes se saboreaba más el flamenco, que es lo que me gusta; ahora hay más ruido. Pero hay que comprender que es un motivo de festejo de un pueblo y va avanzando en un sentido distinto, como la vida misma, y hay que adaptarse a los tiempos. Lo importante es mantener lo esencial, que como digo es el encuentro con los amigos y tomar una copa con ellos estos días.—De todo su universo personal, cuál es el personaje que más le gusta.—Le tengo mucho cariño a la pareja del sofá porque representa la situación que vive la sociedad, en mi opinión. Es una especie de síntesis de la sociedad actual, en la que todos estamos la mayor parte del tiempo sentados viendo lo que pone la televisión, sea verdad o mentira. Enchufados a ese aparato que nos tiene el coco comido.—¿Y el que menos?Ninguno. Lo que menos me gusta es que algunos dibujos y tiras hayan provocado la reacción de algunos políticos estos 35 años que no han tenido mano izquierda y se han enfadado por alguna crítica cuando yo siempre lo hago de manera constructiva, no con mala leche. Algunos se han cabreado y de mala manera. Y eso no me ha gustado.—¿Qué le diría a sus personajes de la caseta?—Que disfruten de la Feria porque es un momento que dura poco y más ahora con la situación que vivimos a escala universal. Que desconecten y cojan una copa de jerez, escuchen cante bueno del que tenemos en la tierra y disfruten de lo que tenemos, que hay que valorarlo en este momento en la Feria, que es un escaparate exterior.—¿Hay buen diseño y buena decoración en las casetas de Jerez?Sí, hombre... Hay algunas que están un poco barrocas, eso sí. Es complicado el tema de las casetas de la Feria de Jerez. Cuando formaba parte de una de ellas siempre pensábamos cada año en hacer cosas de nuestra idiosincrasia: balcones, macetas... Una de las cosas que distinguen y dan personalidad a la Feria de Jerez es la decoración de sus casetas. Otras ferias, incluso la de Sevilla, no la tienen. Aquí tenemos algunas más bonitas y otras feas, pero en general están bien.—Una recomendación para disfrutar de la Feria.Olvidarse de todo lo malo, de lo que nos afecta negativamente, de nuestros problemas, de la política, de los desahucios, del paro... Dejar todo eso en la casa colgado de una percha. Abrir el ropero, coger una percha y meter todo lo malo ahí.