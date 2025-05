El PP critica que "lo único que quiere la izquierda es dejar a Jerez sin Feria"

La polémica por el reparto de las ubicaciones de las casetas en la Feria de Jerez sigue sumando reacciones. El Juzgado ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, interpuesto por el PCE (titular de la caseta de IU) por la adjudicación de las casetas en la Feria de Jerez. El Juzgado reclama ahora al Ayuntamiento el expediente administrativo que deberá ser remitido en un plazo de 20 días.

El gobierno local rápidamente ha lanzado una respuesta, asegurando que el procedimiento de adjudicación se ha realizado "desde la legalidad y el consenso" y anunciando que recurrirá el recurso del PCE, por lo que teniendo en cuenta los plazos legales, la Feria no se verá afectada por el procedimiento.

El Partido Popular de Jerez también ha querido pronunciarse al respecto, lamentando que "nada le gustaría más a Izquierda Unida y al PSOE que Jerez no tenga Feria”. Los populares denuncian que "lo único que intenta la izquierda es poner en peligro la Feria, algo que evidentemente, no van a conseguir”. “Es tanto el odio que tienen al Partido Popular que son capaces de dejar a Jerez sin su Feria con tal de intentar hacer daño al gobierno de Pelayo, pero eso no va a ocurrir”, señalan desde el PP.

Sostienen que “la izquierda lleva muchos años intentando hacer daño a Jerez y no lo ha conseguido, como no lo va a hacer ahora, porque no sólo el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para la organización de la Feria ha sido plenamente legal, sino que IU es plenamente consciente de que las fechas en las que ha puesto la denuncia hacen inviable que tenga efecto alguno sobre la Feria de este año".

Critican desde el PP que, una vez más, "PSOE e IU hayan antepuesto su interés privado al interés general de la ciudad". “Es llamativo que nunca hayan dicho nada, ni hecho nada ante los continuos incumplimientos de la ordenanza de Feria en estos años atrás, cuando eran ellos los que gobernaban. Nunca se han preocupado de que los incumplimientos no hayan sido sancionados, como recogía la Ordenanza, aunque todo eso hubiera ido llevando, año a año, a una evidente degradación de la Feria que se intenta corregir con la nueva ordenanza", remarcan desde el PP.