El PP responde al PSOE: "No tiene autoridad para hablar de la Feria de Jerez"

El PP de Jerez ha salido al paso de las críticas del PSOE por el plano de la Feria y el reparto en la adjudicación de casetas: "Ocho años sin hacer absolutamente nada para mejorar la Feria de Jerez tuvo el PSOE y ahora es cuando pretende dar lecciones. Porque si ahora hay que trabajar y tomar decisiones para ir recuperando la esencia de la Feria del Caballo en gran parte es porque el PSOE, en sus ocho años al frente del Ayuntamiento, no cumplió ni hizo cumplir la Ordenanza Municipal aprobada en 2013 por el anterior gobierno del PP de María José García-Pelayo, no trabajó con caseteros ni hosteleros, no ofreció nada a los jóvenes, no cuidó el Paseo de Caballos ni se preocupó por el flamenco, ni frenó el evidente avance de las casetas discotecas".

"Como tampoco hizo nada" -añaden los populares- "para renovar a LED el alumbrado como marca la normativa, ni para dotar de seguridad a la instalación eléctrica, que salía ardiendo cada dos por tres. Ni siquiera, para adecentar el Parque González Hontoria y su entorno, con vallas y muros perimetrales rotos y oxidados. ¿Y ahora viene a dar lecciones de gestión de la Feria? ¿El PSOE que no hizo absolutamente nada con las actas que se levantaron en las últimas ferias con las casetas que no cumplieron las ordenanzas? ¿El PSOE con el que empezaron las reservas en las casetas?".

En nota del prensa, el PP asegura que "el PSOE es el partido del no por el no. Porque cuando finalizó la Feria de 2024, el portavoz del PSOE pidió cambios en la Ordenanza de la Feria. Una Ordenanza que el PSOE no quiso o no se atrevió o no consideró necesaria cambiar en sus ocho años de gobierno a pesar de que ya contaba con 10 años de vigencia. Y ahora, tras no haber presentado una sola propuesta, una sola colaboración, una sola medida ni una sola alegación a la Ordenanza Municipal nueva elaborada por el gobierno actual, ahora no quiere cambios. ¿Quiere volver el PSOE a la Feria que criticaba?".

"Al contrario de lo que no hizo el PSOE, ahora el gobierno del PP se ha sentado a trabajar con caseteros, con hosteleros y todas las partes implicadas antes de elaborar la Ordenanza, durante su confección, tras su aprobación, durante el período de presentación de solicitudes y, ahora también, una vez confeccionado el plano provisional", explica el comunicado, añadiendo que ha sido un trabajo que desde el PP consideran "básico y que va a suponer un gran avance, entre todas las partes, en la mejora de la Feria y en la reclamada recuperación de la identidad de la mejor Feria del mundo que es la de Jerez".

“Queda trabajo por hacer entre todos, porque la feria es algo que se hace entre todas las partes, pero es indudable que se ha avanzado y que si alguien no puede dar lecciones es quien nos ha llevado a la situación en la que estábamos”, apostilla el PP.