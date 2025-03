Feria del Caballo de Jerez 2025: "No hay ninguna caseta maltratada"

"En todo momento hemos seguido el espíritu de las ordenanzas nuevas de la Feria del Caballo de Jerez". El delegado municipal de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, Francisco Zurita, ha hecho referencia este lunes a la polémica entre las casetas que han perdido sitios preferentes y las que han sido ubicadas cerca de las ahora denominadas no tradicionales, y ha recordado que estas ordenanzas plantean "la división de dos maneras distintas de entender la Feria, que no son ni buenas ni malas, sino distintas: unas casetas de corte más tradicional y otras de corte menos tradicional. Algo que era muy demandado por la gran mayoría de los jerezanos", apuntó Zurita antes de explicar que todos los cambios "implican quejas, que no son tantas, pero también hay una gran cantidad de personas que respaldan estos cambios. Cuando termine la Feria de 2025, la gente lo valorará de forma muy positiva".

Zurita se mostró seguro de que no hay "ninguna caseta maltratada. Y es que una cosa es poner en la solicitud que soy tradicional y otra cosa es comprobar que en los últimos años pues esa caseta no ha sido tan tradicional. Nosotros hemos procurado atenernos a los informes, a los estudios previos, a los comportamientos, a las visitas de la policía y a las quejas. Y a los que protesten, decirles que no basta con decir que se es tradicional, sino que hay que demostrarlo".

El delegado adelantó que las inspecciones "formarán parte de la normalidad para que se cumplan la normativa y es nuestra obligación que este año seguiremos cumpliendo".

Hay que recordar que en la adjudicación del plano se han determinado, según la Ordenanza Municipal, un total de 17 casetas de tipo no tradicional, 15 de ellas ubicadas en el entorno de los paseos Angelita Gómez, La Macanita, Parrilla de Jerez y El Niño Gloria. Las quejas apuntan a que algunas de las que se han quedado fuera de esta denominación cumplen a todas horas las características para haber sido incluidas en la zona de la movida.

Sea como fuere, el plano de la Feria del Caballo 2025 ya está fijado y simplemente se dice que es provisional porque está sujeto a renuncias que motivarían movimiento de casetas, pero si no hay caseteros que abandonen será el que se anuncie como definitivo cuando acabe el plazo estipulado para confirmar.