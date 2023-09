Esto es lo que haría Pacheco con las casetas discoteca de la Feria de Jerez

El programa 'Hoy por hoy' de Radio Jerez ha estrenado esta semana 'Ciudadano Pacheco', una sección con carácter mensual en la que repasarán los aspectos más sobresalientes de la actualidad con el que fuera alcalde de Jerez durante casi un cuarto de siglo. Entre los temas abordados en este primer programa, Eugenio Camacho le ha preguntado al exalcalde por los posibles cambios en la Feria del Caballo.

Tras conocerse que el gobierno local baraja modificar las ordenanzas para separar las casetas tradicionales del resto, tal como adelantó Diario de Jerez, Pacheco ha recordado que durante el mandato del PSOE "conocí una propuesta bastante interesante de la Asociación de casetas de amigos y de familia, y creo que incluso se lo dije un concejal, que esta cosa era buena: modernizar la ordenanza e inyectarle unas pequeñas dosis para que Jerez, su Feria, recobre la calidad que siempre hemos tenido, que la gente nos imitan, con mala suerte, y que nos envidian".

En este sentido, el exalcalde andalucista señala tres puntos fundamentales. En primer lugar, hace hincapié en que "el gobierno tiene que ejecutar la ordenanza y tienen que abrir expediente urgentemente a todo aquel que incumpla la ordenanza". "Las casetas discotecas no pueden estar interfiriendo y molestando a las casetas de amigos y tradicionales", ha advertido.

Además, ha insistido en que "la Feria es para la Feria, los jóvenes tienen música todo el año". "A nadie se le ocurre hacer un concierto en la plaza del Arenal cuando hay Semana Santa, pues a nadie se le ocurre hacer conciertos estando la gente disfrutando de la Feria", ha apuntado. Por ello, Pacheco ha dicho que "si se quiere satisfacer, y ahora no hay elecciones, esa vocación de los jóvenes de tener paranchunpanchun, hay una solución muy bonita: póngalos junto a la portada que da a los cacharritos y allí no molestan a nadie".

Para el exalcalde esto no sería crear guetos, "lo que no pueden eso señores con el bacalao es estropear la convivencia normal de las caseta de amigos". En este punto, ha recalcado que los primeros que tienen que dar ejemplo con las casetas son "los partidos políticos, aunque estén en el poder o en la posición, porque las suyas son las más cachinpumpurunpum".

"Seamos serios, la ordenanza está para cumplirla. Yo las castigaba y las cambiaba de sitio por no cumplir la ordenanza. Ya no se hace, ni se castigan infracciones urbanística ninguna por el terrible temor de perder votos, qué vergüenza. Un político tiene que decidir y asumir las consecuencias, lo que no puede es no actuar".