Ángeles Toledano: “La escena flamenca de ahora es una escena muy emocionante, súper flamenca pero a la vez con una mirada pa'lante”

Ángeles Toledano (Villanueva de la Reina, Jaén, 1995) camina contentísima con el estuche que guarda el premio que acaba de recoger. Tiene una personalidad contundente pero a la vez es cercana y natural, desprovista aún de esa distancia de seguridad que rodea a muchos artistas. Ángeles se coloca una mochila que parece sacada de la época del instituto, por lo que la escena adquiere ya un aire como de patio de recreo, lleno de júbilo e inocencia. Ángeles Toledano con su estuche y su mochila, Ángeles Toledano irradiando ilusión. Un soplo de aire fresco en un ambiente que este año está especialmente nostálgico de tiempos pasados. En esta conversación la banda sonora podría ser X las niñas, unas alegrías que publicó en verano. El premio que custodia el estuche es nada más y nada menos que el Premio a mejor cante de acompañamiento por su actuación sobresaliente en el montaje Alter Ego, de Patricia Guerrero y Alfonso Losa. En 2024 también ha publicado Sangre sucia, su primer trabajo discográfico.

Le cuento que la entrevista la he confiado a la espontaneidad, y es que pocas veces puedo conversar con alguien cuyo trabajo conozco a tiempo real desde los inicios. “Lo que tú quieras, como si quieres saber cuando me bajó la regla”, responde entre risas. Me abre el tablero de juegos para una conversación sin tapujos. También entre bromas, le pregunto si hay muchos amoríos en el Festival de Jerez. “Pasan muchas cosas en este festival”, confiesa. “Es que en el tabanco La Reja… cuidao”. Como suele decir la periodista e ilustradora Claudia GR Moneo, “¡Ojo cuidao!”. Es una de sus expresiones favoritas y aquí viene perfecta, le digo. Jerez durante su festival se transforma, el tiempo cambia de compás también fuera de los escenarios.

"La gente de Jerez está acostumbrada a ver a La Macanita, pero yo no estoy acostumbrada a verla. Y tampoco me quiero acostumbrar a esas cosas. Quiero que eso siga siendo una ilusión grandísima"

Pregunta.¿Esta sensación de que Jerez entra en una dimensión distinta durante el Festival la sentís también los artistas?

Respuesta.Sí, una vez que estás aquí es como un viaje a Bali. Aquí se detiene el tiempo. Cada vez que vengo a Jerez siempre digo: me quiero venir aquí a vivir. Lo sientes hogar, un sitio donde podrías desarrollarte, estar cómoda y ser feliz. La gente de Jerez está acostumbrada a ver a La Macanita, pero yo no estoy acostumbrada a verla. Y tampoco me quiero acostumbrar a esas cosas. Quiero que eso siga siendo una ilusión grandísima.

P.Qué bonito eso que dices, no perder la ilusión ni la curiosidad.

R.Claro, es que acostumbrarse al jamón no puede ser.

P.Hablabas de la regla al principio y, por supuesto, he pensado en tu canción La misma sangre del cuerpo. Llevas las letras del flamenco a un mundo más contemporáneo, más tuyo y de tu círculo.

R.Una de las principales causantes de esa letra es esa niña que está ahí (dice señalando a su compañera, sentada en un banco próximo). Es mi súper amiga Ana, Ana Marín. Ella me ayuda a veces, pero es que además es muy polifacética, porque escribe increíble, dibuja que flipas, ahora es DJ, es todo.

P.¿La entrevistamos también a ella?

R.Sería increíble. De repente aquí las tres, chu, chu, chuyvenga, venga.

P.Volviendo a las letras…

R.Principalmente fue por un poema que leí en todo el proceso de creación que tuve, que fueron dos años. Dos años de mucha motivación, mucho aprendizaje, de momentos de más inseguridad también. Ana me mandó un poema que trataba un poco de lo que habla La misma sangre del cuerpo. Y de ahí nació. El título viene por Iseo, una tipa inteligentísima malagueña a la que adoro. Yo quería que todo el mundo se animara a escribir y que todo el mundo sacara algo para fuera. Le dije que escribiera algo sobre la regla, y entonces escribió eso. El poema es de Ana y termina en Iseo, pero también es mío. Me enriquece y enorgullece que mis amigas estén ahí. Iseo escribió Un cuerpo, una fortuna, alumbra lo que más quiero, un cuerpo interrogante. Y yo cuando leí eso dije: “Pero dios mío, qué amiga tan talentosa”. Es una inspiración colectiva.

P.¿Cómo afecta la regla al cante?

R.La regla afecta realmente al proceso creativo. Los días de regla se afecta la garganta, las cuerdas vocales. Las mucosas se hacen mucho más espesas.

P.Es tan importante la conexión con nuestros cuerpos y falta que la sociedad interiorice la importancia de conciliar nuestra vida laboral con nuestro ciclo menstrual…

R.Recuerdo con 14 años que estaba en la peña flamenca de Guillena. Estaba sentada en la silla y tenía la regla. Cuando me levanté estaba toda la silla manchada. Me bajé del escenario llorando como una magdalena. La vergüenza que pasamos cuando manchamos una silla. Mi madre habló con la otra cantaora que, menos mal, era una cantaora también, y dijo “chiquilla, no te preocupes”. No se me va esa imagen de la silla de enea en la peña de Guillena, que estaba cantando por martinete, manchada de sangre.

P.Hablando de la amistad y de las amigas, es un tema muy importante en tu música, ¿construyes tu universo en base a ellas?

R.Sí, al final es la familia que elegimos, aunque tengo la suerte de que mis padres también me caen súper bien y los quiero un montón. Pienso en tantos amigos que he elegido, los que quiero, me protegen, los que protejo. Y es una familia de verdad.

P.Has contado alguna vez que sentiste en un momento dado desconexión con las letras tradicionales de flamenco, y que de ahí empezaste a buscar tus propias letras.

R.Sí. Estaba un poco agobiada, la verdad. Es que hubo un momento que tenía mucha carga emocional que no me correspondía. Como letras que yo me decía “es increíble la poética flamenca, pero cuánta violencia, cuánto daño nos genera y cuántas letras alabamos en una fiesta, pero que para mí resultan dolorosas”. Yo no entraba ahí. En esos momentos a mí no me apetecía decir ole. Con el tiempo he ido entendiendo que esas letras tienen que seguir ahí para contextualizar un momento y para que sepamos lo que hubo, obviamente, pero que hay que seguir hacia adelante, seguir mejorando la narrativa y la poética. Hay que elegir un lenguaje con el que nosotras estemos cómodas y no nos sintamos agredidas. El flamenco es el lenguaje que, las que nos dedicamos al flamenco, tenemos todos los días en nuestra boca. Entonces por lo menos que pueda tener algo en la cabeza, en los labios y en el corazón con lo que me sienta identificada y que lo pueda transmitir en una conversación en la que tú también te sientas bien.

P.¿Has sentido alguna vez en tu trayectoria la necesidad de demostrar que sabes cantar, especialmente para el público más ortodoxo?

R.No pienso en eso. Estando aquí había mucha gente mayor que se ha acercado y me ha dicho, “me encanta el disco”. Quiero hacer lo que creo que tengo que hacer, consecuente con la gente que me rodea. Y que no es solo mi cante, es una guitarra, es un productor. Lo que sale en el disco es una consecuencia de todas las personas que están ahí trabajando. El cante es lo más importante y yo puedo querer ser muy ortodoxa, pero la música tiene que ir en relación.

P.En tu disco tienes una colaboración con Yerai Cortés, que en 2022 ganó el Premio Guitarra con Alma del Festival. Has trabajado con Patricia Guerrero, Alfonso Losa, María Moreno… qué buena trayectoria.

R.La escena de ahora es increíble, estoy súper motivada. Por Yerai Cortés, por María Moreno, por Lela Soto, por todas las niñas que estamos y por todo lo que se está moviendo ahora en el flamenco. Para mí esto es lo máximo. Es una escena muy emocionante, súper flamenca pero a la vez con una mirada pa'lante.

P.Ahora con el nuevo disco y su concepto más contemporáneo, ¿te apetece seguir cantando en peñas y recitales clásicos?

R.Siempre me va a mover el flamenco, es la música que más me identifica, la que más me llena por dentro. ¿A dónde me lleva eso? Ojalá que a muchos y muy diferentes sitios. Y luego las peñas, si todas fueran como La Buena Gente, querría ir siempre a peñas. Me gustan las peñas, y también me gustan los escenarios más grandes.

P.¿Te ves en un Primavera Sound?

R.Claro que sí. Me encanta el Primavera.

P.¿Hay que soñar en voz alta?

R.El no siempre está, hay que intentarlo. Luego las cosas al final, si están pa' ti, están pa' ti. En la vida hay que divertirse, pasárselo bien.

P.¿Estás contenta?

R.Estoy contenta sí, aunque ahora mismo con esta ropa parece que vengo de pedir un préstamo.

P.¿Tu préstamo del cante?

R.Aquí me lo han dado en Jerez, me han dado dos reales.