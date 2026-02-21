Cervecería La Sureña abrirá una nuevo local en Jerez: gastronomía del sur y cubos de latón con botellines

En la ciudad jerezana cualquiera encuentra el restaurante o bar que mejor se ajusta a su demanda en cada momento y no paran de aumentar el número de ellos. Prueba de ello es que Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, se prepara para acoger una nuevo establecimiento hostelero fuera del centro que se sumará a la amplia y variada oferta local.

En agosto de 2025 cerró la tienda Granitos de Arena tras casi siete años dedicada a la crianza respetuosa. Ésta se ubicada en avenida Caballero Bonald, Ahora, ese mismo local albergará los sueños los empleados y proveedores de otro negocio. Tal y como reza en los carteles de la fachada, próximamente abrirá una Cervecería La Sureña.

Jerez ya cuenta con una Cervecería La Sureña en el Centro Comercial Abierto Luz Shopping y con Cervecerías La Sureña y 100 Montaditos en la ronda Aurora Boreal. Y en poco tiempo, la ciudadanía de Jerez y los visitantes dispondrán de la nueva franquicia en la zona norte/noreste de Jerez, específicamente en el área de expansión conocida como San José Obrero - Guadalcacín.

Local en el que se ubicará una nueva Cervecería La Sureña en Jerez.

La Sureña nació en Islantilla (Huelva) en 2010. Desde allí se expandió rápidamente. su idea de negocio consistió en ofrecer la gastronomía del sur en raciones y acompañada de cubos de latón, en los cuales, encontramos botellines de cerveza. "Todo esto en un ambiente tranquilo, relajado, pero divertido y lleno de vida que transporta al cliente y le hace vivir el auténtico espíritu del Sur. El auténtico Sur". Actualmente, La Sureña como franquicia es una de las marcas con mejor reputación y consideración por parte de los emprendedores a la hora de pensar en abrir un negocio propio dentro del sector de la restauración organizada.

La Sureña es la segunda enseña de Grupo Restalia y ha recibido en su corto e intenso trayecto unos premios que avalan la marca como una de las mejores franquicias que existen en este momento en el panorama español. El Premio a las 100 Mejores Ideas de Actualidad Económica que obtuvo en el 2013 y el Premio Hot Concept en la categoría de “Restauración de Servicio Rápido” que obtuvo en el 2014.