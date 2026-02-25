Escapada de puente de Andalucía a uno de los Pueblos Mágicos de Cádiz, a un salto de Jerez: playa, moscatel y felicidad garantizada

Este 2026, no todo el mundo puede disfrutar de un puente con motivo del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, precisamente por ser sábado. Si eres de los desafortunados que no gozarán de puente, pero vives en Jerez o los alrededores, esta escapada a uno de los Pueblos Mágicos de Cádiz te vendrá como anillo al dedo.

A una media hora de la ciudad jerezana se encuentra uno de los municipios más en boga en los últimos años, perteneciente a la costa noroeste. Aparece como destino recomendado en diferentes revistas especializadas en viajes, y fue seleccionado como el Pueblo Más Feliz de España 2025. Magia, felicidad y mar... sí se trata de Chipiona.

Este municipio costero irradia alegría, magia e historia. En sus playas aún se conservan y se le da uso a los corrales de pesca. Se puede conocer el arte de la pesca en los corrales en rutas guiadas. Parece que en gran medida el tiempo acompañará, de modo que, las playas chipioneras, muchas de ellas con bandera y todas de arenas ﬁnas, blancas y doradas se convierten en los lugares ideales para desconectar, ya sea respirando el aroma salino, paseando, disfrutando de un baño o desde algunos de los locales abiertos en esta época del año.

La playa de Regla, Chipiona. / Antonio Pizarro

Para quienes deseen profundizar en la historia y las curiosidades de este pueblo mágico deben saber que "Chipiona posee dos faros, el más alto de España, visitable hasta su cúpula; y el Santuario de la Virgen de Regla, en el que la Patrona vigila y cuida a su pueblo", aseguran en la web ofical pueblosmagicos.es.

Chipiona es también arte, ciudad histórica donde su Castillo, del siglo XIII, sirve de fortaleza costera y cuya iglesia de Ntra. Sra. de la O, situada en pleno casco histórico de Chipiona alberga una interesantísima iconografía. Disfrutar de Chipiona es también disfrutar de su gastronomía, un destino para saborear el mar y la huerta en cada uno de sus platos, regado por el moscatel más afamado del mundo, donde dicen que “el vino se hace elegante”. Para disfrutar de este último no hay nada mejor que degustarlo en un local chipionero como Gastrotasca Sin Bulli, en calle Padre Lerchundi, 26.

Gastrotasca Sin Bulli, en Chipiona.

Hablar de Chipiona trae al recuerdo a su artista más universal, Rocío Jurado. Este año se cumplen dos décadas de la muerte esta chipionera que siempre alardeó de su pueblo natal allá por donde fue. De modo que, no es de extrañar que Chipiona le dedique un Centro de Interpretación donde ahondar en la figura de la cantante.

Chipiona ofrece mucho al visitante, sobre todo, muestra una forma de vivir la vida ligada al mar que te acerca al cielo... Un lugar perfecto para una escapada, a un paseo en coche de Jerez.