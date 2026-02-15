Jerez acogerá el final de 'Tastes of Andalucía', un proyecto de la Junta y la Guía Michelín

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y la delegada de Comercio, Nela García, han asistido a la presentación de la iniciativa 'Tastes of Andalucía' que promueven la Junta de Andalucía y la Guía Michelín, un proyecto internacional con chefs locales para impulsar el destino andaluz a través de la gastronomía y que acabará en Jerez, coincidiendo con la capitalidad gastronómica.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este proyecto de la mano de la Guía Michelin que contará con chefs locales que impulsarán el destino andaluz a través de la gastronomía con acciones en todas las provincias.

Como colofón, tendrá lugar una exclusiva experiencia gastronómica a 16 manos en nuestra ciudad, para 80 comensales, siendo el broche final de este proyecto y en el que ocho chefs andaluces ofrecerán juntos un menú único.

Así lo ha destacado en el acto de presentación que ha acogido la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y que ha contado con el director comercial y de marketing de la Guía Michelín España y Portugal, Miguel Pereda, y los chefs con Estrella Michelín que participarán en la iniciativa que trasciende la promoción para convertirse en una experiencia llena de talento.

El teniente de alcaldesa ha valorado muy positivamente esta iniciativa ya que "se enmarca como parte de la estrategia de Jerez Capital Española de la Gastronomía y refleja la importancia que tiene la gastronomía para nuestra comunidad, para su esencia y su cultura. Se trata de un turismo que, como ha señalado el consejero, genera riqueza en nuestra comunidad autónoma, creando empleo y transformando el territorio y ese es también el objetivo de Jerez con la Capitalidad, poner a Jerez en el foco mundial por algo tan nuestro como la gastronomía".

Real también ha mostrado su satisfacción por que chefs jerezanos como Juanlu Fernández, participen en este proyecto "como no podía ser de otra manera debido a la calidad que atesoran".

Por último, ha agradecido al consejero su apuesta por traer a Jerez este proyecto cuando todo el municipio es durante 2026 epicentro gastronómico de nuestro país.

Chefs andaluces e internacionales recorrerán Andalucía para descubrir la esencia local, como sus productos, las personas que lo hacen posible y el contexto cultural que le da sentido. Desde los fogones de referentes como Paco Morales, Juanlu Fernández, Benito Gómez, Marcos Nieto, Juan Luis Fernández, Cristina Jiménez, José Álvarez, Pedro Sánchez y Xanty Elías, la marca Andalucía se proyectará al mundo en un despliegue de contenidos impulsado por la Guía Michelin.

Según explicó el consejero en la presentación de la iniciativa “más del 40% del gasto total de los visitantes se destina a la restauración, generando ingresos directos para cerca de 50.000 establecimientos, subrayando que Andalucía es la región líder en España en afiliados a la hostelería.

La comunidad de usuarios de la Guía Michelin está compuesta por viajeros de alto valor, con alta capacidad de prescripción y gasto. Asociar la marca Andalucía a Michelin es hablar de excelencia, calidad y prestigio, sinónimos alineados con el modelo referente de turismo sostenible que se impulsa desde Andalucía.