Nueva apertura en Jerez: el sushi se abre paso en la tierra de la berza y los chicharrones

La Capital Española de la Gastronomía 2026 suma nuevos restaurantes, formas de entender la gastronomía y de cómo disfrutarlas. Jerez, la tierra de la berza, las papas con chocos, los ajos camperos en otoño, el tocino de cielo, la ciudad donde las papas aliñadas se elevan a la máxima categoría y las tatas han sido determinantes entre fogones, acoge establecimientos con platos de diferentes zonas del mundo entre los cuales, cada vez más, el sushi se abre camino.

Prueba de ello son la apertura reciente de establecimientos en los cuales este plato tradicional japonés es el protagonista. Este 20 de febrero se inaguró Sushisom en el Centro Comercial Abierto Luz Shopping, concretamente en Ronda Aurora Boreal. En este restaurante encuentras una amplia selección del mejor sushi y de platos asiáticos con sabores exóticos. El metodo para servirlo es a través del Menú Infinity, un buffet libre a la carta con el que Sushisom introduce en Luz Shopping el nuevo concepto de restaurantes japoneses All You Can Eat.

Plato de Sushisom, en Jerez. / Sushisom

La experiencia puede resultar deliciosa y diversa, ya que, cuentan con más de 150 platos a elegir. Es un lugar para todos los públicos pues cuenta, además, con carta de alérgenos con numerosas posibilidades de platos y sushi sin gluten.

Quienes no se sientan especialmente atraídos por el sushi no se deben dejar engañart por el nombre del local. En Sushisom hay deliciosos platos de comida caliente tradicional japonesa, como noodles, pan bao con pollo o salmón, tempuras, gyozas y mucho más.

Uno de los espacios de Sushisom en Luz Shopping, en Jerez. / Sushisom

El nuevo establecimiento jerezano resulta de lo más acogedor y cómodo. En sus amplios espacios combina juego de luces, líneas sencillas, modernas y elegantes con lo natural de la madera y la vegetación.

All You Can Eat

Sushisom introfuce en Luz Shopping el concept japonés 'All You Can Eat'. Un precio fijo en función del buffet a la carta, mediodía o noches y fines de semana que no incluye postres ni bebidas, ofrece una gran variedad de sushi y platos con exóticos sabores, ricos y saludables.

Hay que escoger un máximo de cinco platos cada vez se pide, pero tantas veces como el cliente quiera comer y sin levantarse de la mesa. Debe marcar los códigos de los platos que elija el cliente, cuántos de cada y son servidos en la mesa. Eso sí, cada plato pedido y no consumido tiene una penalización de 2 euros, para no desechar comida.

También se puede llevar a casa o recoger. Para ello, han confeccionado un menú con una selección de siete platos para llevar por un precio fijo, combos de sushi o sushi boxes.

La gastronomía japonesa triunfa en Jerez

Cada vez más, la comida japonesa y asiática en general cuenta con más adeptos. La mayoría de las cartas de los restaurantes jerezanos incluyen sus propias versiones de los platos asiáticos, pero también tienen muy buena crítica aquellos que sólo elaboran estos platos, algunos de los son mencionados por las guías más prestigiosas del país. Akase, Yuan Restaurante o Tsuro son varios de los que no debes perderte si eres un sushi lover.