Programación del Carnaval de Sanlúcar 2026: "No venimos a competir con nadie, si no a disfrutar de lo nuestro"

El municipio de Sanlúcar, en la costa noroeste de Cádiz, celebra el carnaval desde el 17 de enero, día que comenzaron las presentaciones de las agrupaciones. Hasta ahora se han celebrado también carnavales en distintas barriadas sanluqueñas como el de Bajo de Guía y el Barrio. Así mismo,se programaron eventos gastronómicos como la I Papaliñá Carnavalesca o la I Chistorrá Popular. Pero ahora sí empieza lo bueno.

Aquí el pueblo es el verdadero protagonista, sin filtros ni poses forzadas, solo puro amor por las coplas y el buen rollo que nos caracteriza.

El pregón que te pone los pelos de punta de emoción, la fiesta y concurso infantil para los más pequeños, noches carnavaleras con romanceros, chirigotas y comparsas y por supuesto, la gastronomía sanluqueña que hace que todo sepa mejor. Porque aquí el carnaval se vive con los cinco sentidos.

Así que marca ya tu calendario, porque Sanlúcar te espera con los brazos abiertos y el humor más afilado. En Sanlúcar no compite con nadie, va a disfrutar de lo suyo y de su esencia.

Este, 26 de febrero , a las 21:00 horas, arranca oficialmente el Carnaval de Sanlúcar 2026 con el Pregón que correrá a cargo de Antonio Álvarez Cordero 'Bizcocho '', acompañado por la chirigota 'Ssshhhh', de su autoría, Primer Premio COAC 2026. Tendrá lugar en la Carpa de Carnaval ubicada en la Calzada Duquesa Isabel.

, a las 21:00 horas, arranca oficialmente el con el que correrá a cargo de '', acompañado por la chirigota Tendrá lugar en la Carpa de Carnaval ubicada en la Calzada Duquesa Isabel. El viernes, 27 de febrero, a partir de las 17:00 horas, se llevará a cabo una Fiesta Infantil y se hará entrega de los premios XV Certamen Escolar 'Dibuja el Carnaval de tu Ciudad' . En ella actuará 'Dinomagia' y la música la pondrá 'Disnemanía'. Por la noche, a partir de las 20:00 horas, actuarán en la carpa las agrupaciones locales. También se subirán al escenario sanluqueño la comparsa gaditana 'Obdc-me quedo contigo', semifinalista del COAC 2026 y la chirigota 'Los Riki Martin de La Bahía'.

partir de las 17:00 horas, se llevará a cabo una y se hará entrega de los premios . En ella actuará 'Dinomagia' y la música la pondrá 'Disnemanía'. Por la noche, a partir de las 20:00 horas, actuarán en la carpa las agrupaciones locales. También se subirán al escenario sanluqueño la comparsa gaditana y la chirigota El sábado, 28 de febrero, se celebra la Gran Cabalgata de la Fantasía , a partir de las 15:00 horas . Está partirá de la plaza de los Mayores y recorrerá calles y avenidas hasta llegar a la Calzada Duquesa Isabel. A lo largo de esta jornada tendrá lugar el concurso de disfraces 'Antonio Ramos', cuyo fallo se hará público al finalizar la cabalgata. A partir de las 22:00 horas un Dj amenizará la Fiesta Joven en la carpa.

se celebra la , a partir de las . Está partirá de la plaza de los Mayores y recorrerá calles y avenidas hasta llegar a la Calzada Duquesa Isabel. A lo largo de esta jornada tendrá lugar el concurso de disfraces 'Antonio Ramos', cuyo fallo se hará público al finalizar la cabalgata. A partir de las 22:00 horas un Dj amenizará la Fiesta Joven en la carpa. El domingo, 1 de marzo, está previsto el Carnaval con Acento Sanluqueño con las actuaciones de agrupaciones y romanceros.

Y aunque pareca imposible, el carnaval de Sanlúcar 2026, se prolonga el 7 de marzo con el Carnaval de los Mayores en el Centro de día del Palmar y la Gran Menudá -Ajito Carnavalero el 8 de marzo en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos, a partirde las 13:30 horas.

Programación del carnaval de Sanlúcar 2026.