Una bodega de 1792 ofrece siete experiencias inolvidables en Sanlúcar: visitas nocturnas, catas y música

La costa noroeste de la provincia de Cádiz está llena de sorpresas. El municipio de Sanlúcar de Barrameda, uno de los vinos más famosos del Marco, La Manzanilla. Lo hacen bodegas legendarias como Hidalgo-La Gitana, ubicada en el corazón de Sanlúcar desde 1792. Esta bodega sanluqueña cuenta con más de 120 hectáreas de viñedos minuciosamente cuidados de las que obtienen uva palomino fino de alta calidad cultivada con esmero en los mejores pagos.

En esta bodega catedral la Manzanilla no sólo se cría y se bebe. En ella, también se vive y se siente, gracias a siete Experiencias La Gitana, siete formas diferentes de descubrir sus bodegas y viñedos.

Siete Experiencias La Gitana

Visita diaria con cata de vinos . Una experiencia sencilla pero súper top. Incluye cata de cinco vinos durante la visita. Copa en mano como siempre. Manzanillas en Rama desde las botas.

. Una experiencia sencilla pero súper top. Incluye cata de cinco vinos durante la visita. Copa en mano como siempre. Manzanillas en Rama desde las botas. Especial manzanillas y vinos viejos. Catas los mejores vinos desde las botas, mientras. Manzanillas y Vinos Viejos con más de 50 años en su sacristía, que solo abren para la ocasión. Incluye maridaje con aperitivos.

Catas los mejores vinos desde las botas, mientras. Manzanillas y Vinos Viejos con más de 50 años en su sacristía, que solo abren para la ocasión. Incluye maridaje con aperitivos. Visitas nocturnas. Al caer la tarde, entre velas. Una cata de vinos muy exclusiva llena de romanticismo y calma.

Visita a los viñedos de las Bodegas Hidalgo-La Gitana, en Sanlúcar.

Visitas a sus viñedos . Tienen lugar por la mañana o bien al atardecer. Un lugar lleno de esencia y autenticidad para descubrir el origen de los vinos de bodegas Hidalgo-La Gitana desde la tierra. De la viña a la copa.

. Tienen lugar por la mañana o bien al atardecer. Un lugar lleno de esencia y autenticidad para descubrir el origen de los vinos de bodegas Hidalgo-La Gitana desde la tierra. De la viña a la copa. Visita, cata y comida en el Restaurante EntreBotas . Un pack completo. Visita con cata de 5 vinos y menú en el patio bodeguero o, incluso, dentro de la bodega catedral, literalmente, entre botas centenarias.

. Un pack completo. Visita con cata de 5 vinos y menú en el patio bodeguero o, incluso, dentro de la bodega catedral, literalmente, entre botas centenarias. Noches en Rama. Cata nocturna y cena degustación maridada con música en directo en la bodega catedral. Sencillamente, muy mágico.

La Gitana Wine Bar. Una opción perfecta, si solo quieres disfrutar de los vinos sin visita. "Tres vinos con aperitivo maridaje y a volar lejos".

La reserva de cualquiera de estas opciones se pueden realizar directamente en la web www.bodegashidalgolagitana.com/visitas.