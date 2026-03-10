‘Recetas de Doña Cuaresma-Ruta de Platos y Postres típicos’, en Jerez del 13 al 22 de marzo

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, acompañado de Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería Jerez, ha presentado ‘Recetas de Doña Cuaresma-Ruta de Platos y Postres típicos’, evento que tendrá lugar del 13 al 22 de marzo. Tras la del cerdo ibérico y los quesos, se trata de la segunda ruta gastronómica que desarrolla la asociación empresarial este 2026 en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez.

Dicha actividad está enmarcada en el calendario de eventos con motivo de la Capital Española de la Gastronomía 2026, cuenta con el apoyo municipal y a ella están llamados a participar todos los establecimientos hosteleros de la ciudad. Cada uno de ellos podrá hacerlo aportando un máximo de tres propuestas, recomendándose una oferta variada que combine platos salados y, al menos, un postre con el fin de enriquecer la experiencia del público y favorecer el recorrido por distintos locales. Los establecimientos que quieran podrán apuntarse a esta iniciativa hasta este jueves, registrándose hasta la fecha más de 40 inscritos a la ruta.

Antonio Real ha recalcado el “apoyo del gobierno local al tejido empresarial y a la industria hostelera desarrollando un programa de acciones que buscan generar atractivo turístico y consolidar la imagen de Jerez como referente gastronómico a nivel nacional. Eventos como éste son imprescindibles para poner en valor nuestro patrimonio culinario y para visibilizar a los profesionales que hacen posible cada día”.

“Estamos en un año especial ya que representamos a toda la gastronomía jerezana de cara a toda España. Y en unos tiempos en los que no se dedica tanto tiempo a cocinar, desde la hostelería tenemos esa responsabilidad de que los platos tradicionales y guisos que con tanto cariño se han legado no se pierdan nunca y de alguna manera somos testigos de mantener eso”, ha subrayado Alfredo Carrasco.

Desde Hostelería Jerez subrayan, además, el carácter abierto de la cita. Y es que, aunque la Cuaresma está tradicionalmente asociada a las recetas de vigilia -o, lo que es lo mismo, el ayuno de carne cada viernes de este período-, la ruta no limita la participación exclusivamente a este tipo de elaboraciones, permitiendo también platos propios de esta época que incluyan productos cárnicos. De este modo, se amplía la oferta y se facilita que cada establecimiento pueda mostrar su identidad culinaria dentro del contexto temático de la iniciativa.

Esta ruta llega tras la exitosa jornada ‘De Jerez al cielo, Tocino de récord’ que se celebró en la Plaza del Arenal semanas atrás con la elaboración de 7.000 unidades del postre jerezano por excelencia y una recaudación íntegra a beneficio de Proyecto Hombre