Hostelería Jerez organiza una nueva Ruta Gastronómica: Recetas de Doña Cuaresma

Hostelería Jerez, la asociación empresarial más representativa del sector a nivel local, anuncia la celebración del 13 al 22 de marzo de la Ruta Gastronómica ‘Recetas de Doña Cuaresma’ de Platos y Postres Típicos. Dicha actividad está enmarcada en el calendario de eventos con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez.

En ‘Recetas de Doña Cuaresma’ están llamados a participar todos los establecimientos hosteleros de la ciudad. Cada uno de ellos podrá hacerlo aportando un máximo de tres propuestas, recomendándose una oferta variada que combine platos salados y, al menos, un postre, con el fin de enriquecer la experiencia del público y favorecer el recorrido por distintos locales.

Desde Hostelería Jerez subrayan, además, el carácter abierto de la cita. Y es que, aunque la Cuaresma está tradicionalmente asociada a las recetas de vigilia -o, lo que es lo mismo, el ayuno de carne cada viernes de este período-, la ruta no limita la participación exclusivamente a este tipo de elaboraciones, permitiendo también platos propios de esta época que incluyan productos cárnicos. De este modo, se amplía la oferta y se facilita que cada establecimiento pueda mostrar su identidad culinaria dentro del contexto temático de la iniciativa.

Con esta segunda ruta gastronómica del año -tras la dedicada al Cerdo Ibérico y los Quesos- y después también de la exitosa jornada ‘De Jerez al Cielo, Tocino de Récord’ -con la elaboración de 7.000 unidades del postre jerezano por excelencia y una recaudación íntegra a beneficio de Proyecto Hombre-, la Asociación Empresarial continúa desarrollando un programa de acciones que buscan fortalecer el tejido empresarial hostelero, generar atractivo turístico y consolidar la imagen de Jerez como referente gastronómico a nivel nacional.

En breve se dará a conocer el listado definitivo de establecimientos participantes y las propuestas que integrarán esta primera edición de la ruta ‘Recetas de Doña Cuaresma’, así como sus respectivos precios. Todos estos detalles estarán próximamente disponibles para su consulta en el sitio web oficial de la asociación empresarial.