Antonio Banderas es tajante sobre su boda con Nicole Kimpel

Antonio Banderas ha llevado el nombre de Andalucía y de Málaga allá donde fuera y en su tierra natal es una persona feliz. Sin descuidar sus compromisos en Hollywood, se ha convertido en un valioso mecenas para la cultura española a través de los proyectos de su Teatro del Soho en Málaga. El 28 de febrero siempre es una fecha señalada para el malagueño.

Y junto a su actual pareja, Nicole Kimpel, también ha encontrado la estabilidad que deseaba. Lleva nueve años junto a esta empresaria inmobiliaria de origen neerlandés, formada entre Suiza y Estados Unidos. Ha encontrado el amor y el apoyo vital que necesitaba el actor.

En una entrevista a la revista ¡Hola! que el intérprete accedió en su reciente visita a la Mercedes Benz Madrid Fashion Week (respaldando a su amiga Agatha Ruiz de la Prada), Banderas habla del amor y de si pasará por el altar o el juzgado para formalizar su relación con Kimpel.

Y no, el artista malagueño lo tiene claro: no volverá a casarse. Al menos su intención firme, por ahora, es no casarse por tercera vez. "Me ha salido caro", recuerda Banderas, tras su tormentosa relación con Melanie Griffith, madre de su adorada hija, Stella del Carmen. Con Melanie estuvo casado de 1996 a 2014. Conoció a la artista estadounidense durante el rodaje de Two Much, comedia de Fernando Trueba rodaba tras el Óscar de Belle Epoque. En 1987 Antonio Banderas pasó por primera vez por el altar para casarse con la actriz Ana Leza. Se divorció de ella por su relación con Griffith y en pleno momento de gran éxito tras haber irrumpido en Hollywood pocos años antes en películas como Philadelphia. Esas dos experiencias matrimoniales y sus rupturas han marcado al actor.