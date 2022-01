Carlos Herrera, Dani Mateo y otros casos de covid en estos momentos

La sexta ola ha sido el mayor tsunami de la pandemia y el coronavirus desafía como nunca frente a la vacunación. Junto a las cifras generales y los datos dramáticos, los positivos de rostros populares se convierten en ejemplos de cómo está afectando el covid en estos momentos.

Carlos Herrera, que por su trabajo radiofónico puede permitirse seguir en la brecha al no tener contacto directo con miembros de su equipo, lleva con calma su positivo. "Este que les habla dio positivo en el 'archi enésimo' test. Ya tocaba, después de 43 pruebas a la semana pues alguno tenía que salir positivo y ha salido uno. Efectivamente, las tres vacunas funcionan", ha sido el mensaje lanzado hace dos días por el periodista almeriense que compartió en las redes el documento de su análisis.

Otro personaje conocido como Dani Mateo lo lleva algo peor, aunque sin perder el humor. El presentador de Zapeando lleva toda la semana en casa tras haber dado positivo y además ha sentido algunas molestias. Ha compartido una última foto en la que está con un antígeno y con su árbol de Navidad detrás: hay dos cosas en la foto que ya no deberían estar ahí.

La compañera de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias 2, Esther Vaquero, también está ausente del plató. Llevaba varios días con molestias, como un catarro fuerte, y ha confirmado que está contagiada, por lo que le espera unos días de cuarentena a la espera de la evolución de la enfermedad.

Por otro lado la actriz sevillana Cristina Medina (La que se avecina), está tratándose el cáncer que anunció meses atrás, con los problemas sanitarios añadidos por la pandemia. Para lanzar un mensaje que arranque una sonrisa, Medina dice que ahora sufre "hastaelcoñismo".

La variante Ómicron, desde luego, se está extendiendo a un ritmo frenético desde las pasadas navidades, en que nos quedamos sin ver a Ana Obregón dar las Campanadas en La 1 por su positivo. Su ausencia hizo que Cristina Pedroche se creciera en audiencia como nunca antes. También ha pasado el coronavirus el padre de Obregón, Antonio García Obregón, quien se contagió hace una semana y ya ha recibido afortunadamente el alta médica. La presentadora y actriz agradecía a las vacunas que su progenitor, a sus 95 años, haya vencido al virus. "Necesito un poquito más de tiempo con él", imploraba en sus redes.

A Belén Esteban le ha faltado decirle a Paz Padilla que saque un disco 😂 pic.twitter.com/3lsiHXcmXx — Jon_ 🧐 (@JoniPod) December 30, 2021

También volvió a contagiarse Paz Padilla, y por poco causa también baja en la Nochevieja de Telecinco. Se reincorporó a lo justo. En su caso, cree que las vacunas "no sirven para nada", como dijo en un directo en redes con otras compañeras presentadoras. Sus manifestaciones provocaron un intento de boicot a las Campanadas de Mediaset por parte de un nutrido grupo de internautas. "Yo este año me voy a otra cadena, vaya ser que me entre el oritrón por la ventana", comentó uno burlándose de la mala pronunciación de la gaditana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Risto Mejide (@ristomejide)

Para otro presentador de Mediaset, Risto Mejide, también ha sido su segundo positivo hace unos días. "Menudo regalito de Reyes", escribía junto a la imagen del test de antígenos que se acababa de realizar. "... Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca", añadió el marido de Laura Escanes. Posteriormente animaba a sus seguidores a vacunarse. "Para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes", explicó con un toque de humor.

También Fabiola Martínez, la ex mujer de Bertín Osborne, dio comienzo 2022 contagiada. Lo hizo público en su Instagram con una foto en la que aparecía ella con las manos en la cabeza, unos gifts y otra imagen en la que muestra el resultado de su test de antígenos: "Nos vemos en dos semanas", escribió. El propio Bertín Osborne confesó hace unos días que aún tenía tos pese a que ya no era positivo. El cantante y presentador contrajo el virus en plenas fiestas y tuvo que pasar la Nochebuena y la Navidad sólo y confinando en su finca de Sevilla.

La sanluqueña Toñi Moreno, Arturo Valls, Susi Caramelo y Tania Llasera tampoco se han librado de pasar unos días en aislamiento estas últimas navidades a causa del temido coronavirus. Pero el caso más grave es el del actor Antonio Resines, quien lleva ya un mes hospitalizado a causa del covid.