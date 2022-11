Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, destrozada tras su ruptura con Jota Peleteiro

Jessica Bueno y Jota Peleteiro ya no están juntos. Tras siete años de feliz matrimonio y dos hijos en común, la pareja ha puesto tierra de por medio. Así lo ha anunciado el programa Fiesta de Telecinco, en boca de Amor Romeira, que apunta a la existencia de una tercera persona que sería la nueva novia del exfutbolista.

El matrimonio, que llevaba un tiempo sin publicar fotos juntos, pone fin a su relación sentimental de la peor manera posible. La ruptura ha sido un varapalo para Jessica Bueno, que ha visto como Jota ha rehecho su vida con una joven que se llama Miriam. Al parecer, ambos se conocieron en la empresa del ex futbolista, donde ella trabaja. El distanciamiento entre Jessica y Jota era un hecho que había suscitado rumores de ruptura sobre la pareja. Ahora esos rumores cobran vida y han dejado a Jessica Bueno destrozada porque no esperaba que el exfutbolista rehiciera su vida con tanta rapidez, ya que Jota y Miriam viven juntos en un piso de Bilbao.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera y madre de su primogénito, atraviesa uno de los peores momentos de su vida, ya que la ruptura ha sido un tanto inesperada. En el programa Fiesta han detallado cómo es la situación actual de la modelo. “El entorno de Jessica me ha dicho que está hecha polvo, que no sabe qué hacer si quedarse en Bilbao o volver a Savilla. La ven cabizbaja, con la mirada perdida”, ha asegurado Amor Romeira sobre el estado anímico de la influencer sevillana.