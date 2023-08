Laura Escanes denuncia la existencia de imágenes suyas desnuda creadas con IA: "me siento totalmente utilizada y expuesta"

La inteligencia artificial bien usada puede ser una herramienta más para el progreso humano, sin embargo, lo que prometía ser una revolución tecnológica se ha convertido para muchas personas en una pesadilla. Ya han sido varias mujeres las que han denunciado el uso de este tipo de tecnologías y su imagen para la creación de falsos vídeos o fotografías de ellas pornográficas. Una de las últimas víctimas en denunciarlo ha sido la influencer y presentadora Laura Escanes.

El peligro de la IA y la importancia del consentimiento

Escanes ha usado sus redes sociales para denunciar lo que ha ocurrido, asegurando que le ha llegado un enlace que lleva a fotos suyas en las que sale desnuda y que han sido "editadas y creadas por IA". En su tuit asegura sentirse "totalmente utilizada y expuesta".

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023

"El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular", continua su mensaje, "Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan".

Muchos usuarios han mandado mensajes de apoyo a Laura Escanes, además de demostrar repulsa a lo que ha ocurrido. Otros, como el Maestro Joao, han animado a la influencer a interponer una denuncia.

Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos https://t.co/kzShnlVwVx — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 16, 2023

Sin embargo, este mensaje no ha sido el único que Laura Escanes ha escrito sobre el tema. Algunos usuarios la tacharon de hipócrita ya que en alguna ocasión ha publicado imágenes en las que sale desnuda o en topless. La cuestión, como la propia Laura expone, radica en que las imágenes que ella misma ha publicado en redes han sido publicadas con su propio consentimiento y en las imágenes manipuladas este no existe: "Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado consentimiento para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random", sentencia.

No es la única influencer que ha sido víctima de este tipo de imágenes generadas por IA (conocidas como deepfake), uno de los casos más conocidos es el de QTCinderella, la streamer cuyas imágenes llorando mientras pedía que por favor dejaran de difundir y consumir las imágenes pornográficas creadas con IA de las que fue víctima dieron la vuelta al mundo.