Terelu Campos no sabe darse de baja en una aplicación de citas

Terelu Campos ha emprendido una nueva aventura profesional en TVE tras su marcha de Mediaset. La hija de María Teresa Campos ha participado en varios programas de la cadena pública como son los casos de Mañaneros, el magacín matinal de Jaime Cantizano, o D Corazón, el espacio de los fines de semana presentado por Anne Igartiburu y Jordi González, este último otro rostro con pasado en Mediaset.

La periodista ha demostrado en ambos programas que está preparada para hablar de cualquier tema. La televisiva ha sorprendido con unas declaraciones en las que ha comentado sus impresiones sobre las aplicaciones de citas. El tema en cuestión ha salido a la palestra debido a una información sobre Sharon Stone, que ha optado por abrirse un perfil en una de estas aplicaciones.

Terelu Campos ha reconocido que ella tenía un perfil abierto en una aplicación de citas, pero que la experiencia no ha sido de su agrado y quiere darse de baja. La colaboradora ha admitido que los problemas tienen que ver con el funcionamiento de la aplicación. Por ello, ha realizado un llamamiento para encontrar una solución, ya que le están cobrando de manera periódica y ella no encuentra nadie que le guste.

“Unas amigas me hicieron un perfil en una aplicación pero solo se ven mis ojos. No hay manera de quitarme de la aplicación. He escrito a la aplicación y le he dicho que me quiero dar de baja”, ha explicado en el programa D Corazón.