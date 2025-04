Aitana se deja conquistar por el mundo ‘influencer’: Olvida a Sebastián Yatra con un conocido ‘youtuber’

Aitana y Sebatián Yatra pusieron el punto y final a su historia de amor el pasado verano tras varias idas y venidas. Ahora, la revista Diez Minutos confirma que ambos han rehecho sus vidas. En la portada de la revista se destaca el incipiente noviazgo de la intérprete de Mariposas con Plex, un conocido youtuber. Por su parte, Sebastián Yatra ha sido pillado junto a una misteriosa joven en Barcelona. El artista colombiano, que ha viajado a la Ciudad Condal para grabar un videoclip, ha estado acompañado de una joven morena en el Hotel Arts.

Hace unos días, Plex dejaba una enigmática respuesta a la pregunta de si tenía novia. “Algo hay”, dijo en un pódcast. Aunque aún no es oficial, todos los indicios apuntan a un posible romance entre Aitana y el youtuber. La primera pista nos lleva a un viaje a Japón, donde ambos realizaron una grabación conjunta para el canal de Youtube de Plex. En aquellas imágenes llamó enormemente la atención la complicidad que existía entre ambos, con risas y bromas por doquier.

Recientemente, han vuelto a coincidir en la República Dominicana. En esta ocasión, no ha habido ninguna grabación conjunta, pero si se les ha podido ver en el mismo lugar por mucho que quisieran pasar desapercibidos. El youtuber, que salía hasta el mes de marzo con una joven llamada Uxue, confirmaba hace unas semanas que estaba soltero en su canal de Youtube.

¿Quién es Plex? Su nombre de pila es Daniel Alonso y tiene 23 años. Es natural de Toro, un municipio de Zamora. En 2023 decidió dar su primera vuelta al mundo en 80 días, inspirándose en la novela de Julio Verne. En 2024 la revista Forbes le ha incluido en la lista de los mejores influencers del año. En Youtube cuenta con la friolera cifra de 14 millones de seguidores, mientras que en Instagram alcanza los 3 millones de followers.

Por su parte, Aitana ha preferido desviar la atención con una emotiva referencia al Día de Sant Jordi en su cuenta de Instagram. “Hoy es Sant Jordi, y echo mucho de menos Barcelona. Hace años que no paseo por el paseo de Gracia un 23 de abril, y no me puedo permitir que el año que viene vuelva a pasar. Porque este día es de mis favoritos: el amor y la cultura se abrazan, y todo se llena de libros, rosas e historias bonitas”, ha comenzado diciendo.

“De pequeña, al llegar del cole, mi padre siempre me esperaba con un libro y una rosa azul. (En la última foto del post se ve, eso es en 2013). No era casualidad. Mientras todo el mundo recibía rosas rojas, él me traía una azul. Creo que era su forma de decirme que ser diferente también era especial. La rosa azul no nace así, hay que hacerla posible, y en eso, supongo, me veía. Quizá por eso es mi flor favorita. Pero aunque las rozas azules todo el año, en Sant Jordi también me hace ilusión recibir y regalar una rosa roja, por lo que significa, por la historia que hay detrás y porque, aunque sea la más típica, también es la más pura. Tiene algo especial que no cambia”, ha posteado con cierta nostalgia.