Aitana y Sebastián Yatra: letras cargadas de reproches y rencor en sus nuevas etapas

Hubo un tiempo en el que Aitana y Sebastián Yatra eran felices y hasta grababan canciones juntos para enternecer a sus seguidores con su bonita historia de amor. Véase el ejemplo de Akureyri. Pues bien, eso ya es historia tras sus últimos lanzamientos musicales y las noticias que han relacionado a la intérprete de Mariposas con el youtuber Plex y al cantante colombiano con la actriz Nona Sobo.

Aitana acaba de lanzar su última canción titulada 6 de febrero. Un lanzamiento que ha estado acompañado de un directo en Instagram en el que ha respondido a las preguntas de sus fans. La cantante catalana ha desvelado que su próximo álbum contará con colaboraciones de artistas internacionales y que el videoclip de 6 de febrero se grabó en República Dominicana, curiosamente en el viaje en el que la pillaron con Plex.

La letra de su nuevo single no tiene desperdicio y contiene varias indirectas hacia su expareja. “Un 6 de febrero, un ‘te amo’ que ya no está. Porque todavía te quiero, yo te quiero, maldito, me olvidaste de primero”, reza la canción. Unas líneas en las que podría dejar caer que aún tiene sentimientos hacia el artista colombiano, que fue el encargado de romper la relación sentimental.

No obstante, la canción contiene unos versos más contundentes en los que estaría implicada una tercera persona. Se trata de Tini, la ex de Yatra y actual pareja del futbolista del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul. “Te veo en todas partes, todavía no te vas. Y algo que a veces pienso, que tal vez tú me usaste para olvidarte de otra que no olvidaste”, en una clara referencia a Tini y que estaría cercana a las teorías que apuntan a la artista argentina como el gran amor de Yatra.

La respuesta de Yatra ha llegado casi de manera instantánea. Apenas media hora después, el colombiano ha publicado un vídeo en Instagram con un adelanto de su nueva canción. Parece que al artista de Medellín no le ha sentado nada bien que le eche en cara que la utilizó para olvidarse de Tini. “Al final estoy pensando en ti, cuánto tiempo malgastado llevo. No sé qué hago aquí, pensando en ti. Ahora soy el borracho, despechado, al que llaman loco en disco rayado. Solo habla de una mujer, que no quiere volver a ver”, dice en su nuevo single.