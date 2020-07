Andrés Velencoso: ¿guiños reconciliadores?

Andrés Velencoso regresa a la pequeña pantalla en medio de los rumores de un posible intento de acercamiento a Lara Álvarez. El súper modelo acaba de fichar por la cuarta temporada de Élite, uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix, aunque todavía no se ha desvelado que rol asumirá el polifacético maniquí. “Ya es oficial! Me uno a la familia de Élite en su cuarta temporada. ¡Muchas ganas!”, escribió en su Instagram junto a una fotografía en la que aparece con una taza del operador de streaming.

Emoticono sonriente a Lara Álvarez

El anuncio de su nuevo proyecto profesional coincidió con su guiño a la última fotografía compartida en redes por la presentadora de 'Supervivientes'. El que fuera su pareja hasta principios de este año, respondió a la instantánea con un emoticono sonriente, que no pasó inadvertido entre sus miles de seguidores.

Este gesto cómplice hizo saltar las alarmas de un anhelado acercamiento de la ex pareja, cinco meses después de que la asturiana pusiera punto final a su historia de amor. “Creo que soy una persona con las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo ni pierdo el tiempo, ni hago perder el tiempo al de enfrente”, señaló la asturiana en la rueda de prensa antes de poner rumbo a Cayo Cochinos, pocos días después de confirmarse la ruptura.

Desde entonces, Lara y Andrés se centraron en sus compromisos profesionales y en sus respectivas familias. Mientras la gijonesa triunfaba con la última edición del reality de Telecinco, Velencoso se confinó en Tossa de Mar (Girona) con sus padres, su hermana y Herry, un golden retriever convertido en su mejor amigo. Una oportunidad para parar, reflexionar y “disfrutar de las pequeñas cosas”, tal y como desveló en la promoción de su último largo, 'La lista de los deseos'.

Debut como director spot promocional

Preocupado con el difícil momento que atraviesa el turismo en su tierra natal, recientemente Velencoso se embarcó en su primera campaña como creador y director, Reencuéntrate con Tossa, un spot para motivar el turismo y paliar el enorme impacto sufrido en el sector por el coronavirus. “Es una metáfora para apoyar a que la gente vaya a Tossa, en el que la conoce que la conozca y el que la conozca que vuelva”, señaló el ex novio de Úrsula Corberó a Europa Press.

Ver esta publicación en Instagram Magic light... 💫 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 20 Jul, 2020 a las 11:37 PDT

En cuanto al estado de su corazón, el catalán se muestra huidizo. Tras la separación de la periodista de Telecinco, parece disfrutar plenamente de la soltería. Recientemente, el maniquí regresó a Londres, su segunda casa, para afrontar sus compromisos más inmediatos en el mundo de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Caras de FASE 1 Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 17 May, 2020 a las 5:03 PDT

Esta es su segunda etapa en la capital británica después de su conocida relación con Kylie Minogue. El actor de 42 años y la cantante australiana vivieron una mediática historia de amor que finalizó en octubre de 2013 tras cinco años juntos. Su carrera como modelo se ha centrado en los últimos tiempos en Europa, por eso decidió vivir a caballo entre la capital británica y España, donde le reclaman para proyectos televisivos y cinematográficos.