La última novedad en la batalla judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt ha sido la presentación de documentación por parte de la actriz para demostrar que tanto ella como sus hijos sufrieron abusos por parte de Pitt en su casa. Ahora, muchos son los medios de comunicación que aseguran que Angelina se está planteando romper su silencio mediático y hablar públicamente sobre el infierno que vivió al lado de Brad Pitt. Su decisión de contar, de una vez por todas, el sufrimiento que pasó al lado de un presunto maltratador recuerda a Rocío Carrasco y el documental que emite Telecinco.

Podría ser en forma de entrevista, tipo Meghan Markle, o en forma de serie documental, como está haciendo la hija de Rocío Jurado. Ambas opciones conseguirían un antes y un después en el público internacional que sigue los detalles de la batalla judicial entre ambas estrellas desde hace cinco años. Sin duda, los seguidores de Jolie quieren escuchar de su propia boca todo lo que ha expresado en sus denuncias en los juzgados.

Han pasado ya casi cinco años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaran su separación. Una noticia de lo más inesperada con la que daría comienzo uno de los divorcios más largos y caros de la historia de Hollywood. Según se ha dicho, los actores habrían desembolsado ya un millón de dólares (casi 830.000 euros) cada uno para conseguir un acuerdo que, a día de hoy, parece más lejos que nunca.

Al parecer, Brad y Angelina han conseguido ponerse de acuerdo en cuanto a propiedades y fortunas se refiere, pero la custodia de sus hijos sigue siendo el principal problema. Él ha solicitado la custodia compartida para poder seguir viendo a sus hijos, algo que ella no está dispuesta a otorgarle y, aunque accede a las visitas, no aceptará una custodia al cincuenta por ciento. Además, según aseguran, la intérprete quiere poder vivir con sus hijos fuera de Estados Unidos, algo que Brad no va a permitir nunca.

Por si no fuera ya complicada la situación, hace unas semanas, Angelina Jolie sorprendía al mundo presentado unos comprometidos documentos con los que, supuestamente, acusa a Brad de violencia doméstica. Demanda para la que, además, ha contado con el testimonio de su hijo mayor, Maddox, quien aseguran ya ha declarado en contra del actor.

Hace unos días, con motivo del estreno de su próxima película, Angelina concedía una entrevista al medio estadounidense EW, donde confesaba por qué, tras unos años detrás de las cámaras, dejó la dirección para volver a centrarse en su carrera como actriz: "Me encanta dirigir, pero hubo un cambio en mi situación familiar que no lo ha hecho posible desde hace unos años", comentó la actriz, quien apunta que después de su divorcio no puede dedicar ya tanto a tiempo a su carrera como directora y prefiere estar más con sus hijos: "Tenía que hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que empecé a hacer más cosas como actriz".

Mientras la protagonista de Tomb Raider se plantea contar su historia en un plató de televisión, fuentes cercanas a Brad Pitt aseguran que está completamente hundido tras saber que su ex mujer le ha demandado por violencia de género. Además, la supuesta declaración en su contra de Maddox habría sido un duro golpe para el actor, quien hace unos días fue captado por los paparazzi abandonando un centro médico en silla de ruedas, muy delgado y bastante desmejorado. Algo que algunas fuentes aseguran se debía a una intervención dental de la que Brad ya estaría recuperándose.