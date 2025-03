Archivada la causa por agresión sexual contra Juan José Ballesta

Juan José Ballesta recupera la tranquilidad en su vida. El actor ha recibido buenas noticias por parte de la jueza que le investigaba por una presunta agresión sexual. La magistrada ha archivado la causa tras decretar la conclusión del procedimiento sin pruebas que le incriminen, no habiendo encontrado indicios de agresión sexual y con contradicciones en las declaraciones de la denunciante.

El programa de Ana Rosa se ha puesto en contacto con el actor y su abogada para conocer sus impresiones tras el archivo de la causa. “Un alivio porque ha sido mucho tiempo y lo he pasado bastante mal. He confiado siempre en la justicia porque sabía que era inocente y que tarde o temprano iba a llegar. Quería darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado y a mi abogada, Beatriz”, ha comenzado diciendo.

Precisamente, Beatriz ha comentado los detalles del procedimiento judicial a Ana Rosa Quintana. “La verdad es que nosotros siempre nos hemos mantenido en la misma versión y es cierto que ella cada vez que declaraba cambiaba su versión. El pasado viernes, tras los audios que aportó la propia amiga de la denunciante, el letrado solicitó una nueva versión para explicar eso, pero la jueza lo que nos ha dicho es que no quiere una cuarta versión porque decae la persistencia en la persistencia en la incriminación”, ha explicado.

El actor ha asegurado que no conocía a la denunciante y que seguramente lo ha hecho por dinero. “Por lo que me dijo mi amigo coincidimos un día, pero yo no la conocía de nada. No tenía su número ni ella el mío. Ella se inventó esta historia o porque estaba mal de verdad o porque necesitaba dinero”, ha manifestado.

Ballesta ha confirmado que durante el proceso judicial, que se ha alargado casi ocho meses, su imagen profesional se ha visto seriamente perjudicada. “A nivel de imagen me ha perjudicado y a nivel de trabajo me han cerrado las puertas de todos los proyectos. He pasado un tiempo bastante malo psicológicamente, no se lo deseo a nadie”, ha finalizado.