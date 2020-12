Las 'joyas de la abuela', las que se guardan en un cajón y uno se las pone una o dos veces en la vida, han pasado de moda. La diseñadora Belén Bajo, cuyo taller se encuentra en Córdoba, defiende una joyería ponible y sostenible. Con piedras semipreciosas, propone piezas únicas, artesanas y modernas.

-¿Cómo encuentra las piedras idóneas?

-Yo huyo de las piedras tradicionales. No es que las esmeraldas, rubíes, diamantes... no sean bonitos, pero intento hacer algo más actual, accesorios para el día a día que sirvan para ponérselos, no para guardarlos bajo llave como una inversión.

-¿En qué se inspira?

-En el mundo del arte, en el art decó, en los años 20... una época imaginativa. Hago piezas diferentes, con coloridos y tallas actuales.

-¿Por qué la joya casi siempre se regala?

-Porque es valiosa, atemporal. Con lo que vale una joya a lo mejor te compras cinco camisetas low cost, pero ¿cuánto te van a durar? La joya pasa de madres a hijas, la vas a tener siempre.

-¿Hay alguna piedra de moda ahora?

-La malaquita, que es una piedra verde preciosa. Pero las modas van y vienen. Hace unos años estaba de moda, luego cayó en el olvido, y ahora es tendencia de nuevo. Perlas, corales, lapislázuli... todas han pasado por momentos de auge, y también de baja demanda. Por eso yo no me guío por tendencias sino por mi propia intuición de lo que es bello.