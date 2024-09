Bertín Osborne conoce a su hijo pequeño y restaña rencillas con la madre

El hijo menor de Bertín Osborne cumplirá un año en el mes de diciembre. El cantante fue convencido de que no podía eludir su presencia cercana a la madre, la paraguaya Gabriela Guillén, y su pequeño. El jerezano ha tendido su mano para brindar ayuda y también contar con su disposición. Guillén ha revelado que Bertín ha visitado a su hijo y el tema de portada de la revista Diez MInutos en esta seana. Tras meses de tensión y conflictos, antes y después del nacimiento, hay acercamiento y acuerdo entre ambos.

Bertín, asesorado por amigos, parece haber aceptado su papel como padre. La propia madre lo reconoce y sentencia: “lo mejor para todos es llevarnos bien”. Y así parece que será por su parte y espera que también lo sea por parte de Bertín. "No le voy a poner trabas", insiste, y no le guarda rencor por sus palabras de no querer ver a su criatura. Lo que quiere es lo mejor para su hijo.

Guillén ha detallado algunos aspectos como rechazar de plano todas las noticias que se han dicho sobre el bautizo del bebé, del que no se sabe públicamente el nombre. El niño, de nueve meses, está sano, gatea y se pone de pie, aunque no anda aún, y no se le entiende aún en sus expresiones, pero está deseando oírle decir "mamá".

Gabriela ha dejado claro que las puertas de su hogar están abiertas para que Bertín Osborne vea a su hijo.