Además de la música y, obviamente, el vestido de la novia, una de las incógnitas de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla es la lista de asistentes al enlace. Y los posibles momentos incómodos que algunos de esos invitados podrían generar.

Por ejemplo, que aparezca la modelo Vania Millán, ex mujer del hermano y representante de Ramos, René. ¿Y por qué iba Millán a acudir? Porque es amiga de Pilar Rubio, e incluso la acompañó en su despedida de soltera.

Además, tanto René Ramos como Vania Millán podrían ir con sus respectivas parejas. El hermano del jugador sale desde hace meses con la cantante Lorena Gómez (ganadora de Operación Triunfo 2006) y su ex mujer hace lo propio con el doctor Julián Bayón. Aunque, teniendo en cuenta que la separación entre Ramos y Millán fue amistosa, la cosa no debería ir más allá de una leve incomodidad.

Hasta el último momento, una de las informaciones más buscadas es la identidad de los asistentes. Los nombres señalados que se han quedado fuera de la lista y los que, a pesar de estar en ella, no estarán en Sevilla por una u otra razón.

Y una vez despejada esa duda, llegará la hora del análisis de los atuendos de los que acompañarán a Pilar Rubio y Sergio Ramos en un día en el que a buen seguro no faltará algún momento embarazoso, estén ellos o sus ex de por medio o no. Quizás a alguno se le escape un gesto o una mirada, porque no siempre es fácil disimular la incomodidad, por mucho que haya cientos de personas (y cámaras) mirando.