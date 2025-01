Las dificultades de Joaquín Sánchez para aceptar al novio de su hija

Joaquín Sánchez y su familia quieren hacer carrera en el difícil mundo de la televisión. El exfutbolista del Real Betis se ha embarcado en una nueva aventura junto a su mujer, Susana Saborido, y sus hijas, Salma y Daniela. La familia Sánchez-Saborido se ha propuesto recorrer los lugares más icónicos de Estados Unidos en un road trip que promete risas, momentos divertidos y muchas emociones.

Antena 3 ha estrenado El capitán en América, el nuevo programa de Joaquín Sánchez y su familia, uno de los grandes estrenos de Atresmedia en este comienzo de año. El formato, en el que volveremos a ver la versión más humorística del portuense, también nos ha dejado momentos íntimos y confesiones sinceras sobre la importancia de la familia. Al fin y al cabo, el programa persigue que los miembros de la familia comandada por Joaquín y Susana refuercen sus vínculos emocionales.

En los primeros minutos del road trip de Antena 3 Joaquín ha mostrado su lado más sensible en una simulación de una consulta de psicología. “Ahora mismo, lo que más feliz me hace es poder estar con mis hijas y mi mujer. Espero que nos acerquemos más en muchos temas que, a lo mejor, por circunstancias no podemos o no surge”, ha comenzado diciendo.

El que fuera jugador del Real Betis que ha llevado una vida totalmente vinculada al fútbol ha reconocido que es incapaz de dejar este deporte en las vacaciones familiares. “El fútbol va conmigo, yo creo que no voy a ser capaz”, ha apuntado.

Las primeras tensiones entre Joaquín y las mujeres de su vida han llegado por la pasión que procesa el portuense al equipo de su corazón, el Real Betis. Joaquín tenía la intención de visitar una peña del equipo verdiblanco en Estados Unidos. “¿Pero tú no habías dicho que no nos íbamos a enfocar en el fútbol?”, le han replicado. “Les prometí que no iba a haber nada de fútbol, pero fue complicado”, ha explicado Joaquín antes de despegar hacia Estados Unidos.

Otro de los asuntos que se ha tratado fueron las dificultades que tuvo Joaquín para aceptar al novio de su hija mayor, Daniela. Susana se lo ha recordado en el programa. “A ti te ha costado telita asumir que tu hija grande tiene novio, vamos”, ha dicho la mujer del exfutbolista. “¿Te acuerdas de cuando llegaba y Javi se metía en otro cuarto? Se escondía”, ha reconocido Daniela. Joaquín ha reconocido que el proceso llevó su tiempo de maduración. “El proceso de mi hija Daniela con Javi, con su novio, fue… Bueno, yo necesitaba mi tiempo”, ha zanjado.