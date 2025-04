Isa Pantoja descarta que su hijo se llame como un famoso futbolista

Isa Pantoja y Asraf Beno aún no han decidido cómo se llamará su futuro hijo.

A Isa Pantoja le queda muy poco para dar a luz a su segundo hijo, el primero con su marido, Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja apura los últimos días de su embarazo mientras ultima los detalles previos al nacimiento. A lo largo de los últimos meses, la colaboradora de Vamos a ver ha enseñado la habitación, la ecografía en 5D, pero aún no ha desvelado el nombre de su segundo hijo.

En el plató de ¡De viernes! se supo que se trataba de un niño, aunque Isa y Asraf aseguraron por aquel entonces que no tenían pensado el nombre de su futuro hijo. La pareja pretende que tenga un poco de sus dos culturas: la española y la árabe.

En la entrevista que acaba de conceder a la revista Lecturas, la hija de Isabel Pantoja ha dejado claro lo que no hará. “Queremos un nombre que no sea típicamente árabe ni español. No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús”, ha explicado. De momento, la pareja baraja dos opciones. “Michael, que sería fácil de pronunciar, o Lucas”, ha declarado.

No obstante, esa versión no coincide con la de su hijo Alberto Isla, que tiene claro como se debería llamar su hermano. El pequeño, fruto de la relación que mantuvo con Alberto Isla, tiene entre ceja y ceja una idea. “Quiere que le ponga Yamal, pero no”, ha reconocido la colaboradora de Mediaset.

Alberto, de tan solo 11 años, ha elegido el nombre en homenaje a uno de sus ídolos futbolísticos, Lamine Yamal, el jugador del FC Barcelona y la selección española. Pese a ello, parece que sus padres no andan por la labor de seguir las recomendaciones de Albertito. “Queremos uno corto, de dos sílabas. Tres, como mucho. Que sea fácil de pronunciar”, ha aclarado la exconcursante de GH VIP.