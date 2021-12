"Beber de los ojos de tu hijo hace que salgan las mejores reflexiones"

Esta Navidad será la fiesta del reencuentro. Alrededor de la mesa nos sentaremos este año para comer y beber pero, sobre todo, para celebrar el placer de estar juntos como nunca antes. Para brindar por un futuro mejor José Coronado y su hijo Nicolás proponen una copa de Cardhu, el whisky de malta.

-¿Es la primera vez que trabajan juntos?

-José: Sí, es la primera vez que hacemos algo audiovisual. Hemos hecho doblaje, pero esta es la primera vez que compartimos plano.

-¿Y la experiencia ha sido positiva?

-J: Sí, mucho. Ha sido muy fácil porque hacemos de nosotros mismos. En cuanto nos metemos en la verdad y en lo que queremos transmitir con esta campaña, que es compartir momentos y celebrar las relaciones que perduran, es muy fácil. Evidentemente, beber de los ojos de tu hijo hace que salgan tus mejores reflexiones.

-N: Los mejores momentos son los que compartes con las personas que quieres.

-No sé si son bebedores de whisky... ¿lo prefieren solo o acompañado?

-J: Sí, yo he tenido mis épocas (risas). He pasado por diferentes bebidas, pero el whisky siempre ha estado entre mis favoritas. Y, desde luego, Cardhu es la crème de la crème de los whiskys.

-N: Yo necesitaba esta ocasión para que mi padre me sentase a tomarnos nuestro primer whisky juntos.

-¿Con quién se tomarían esta copa?, ¿quién sería la compañía perfecta?

-J: Aparte de lo delicioso que es el sabor y la textura de Cardhu, creo que lo más importante es el hecho de estar compartiendo un momento con un ser querido.

-N: Yo te podría decir personajes históricos o famosos pero al final es con tu familia.

-Nicolás, ¿cómo es llevar el apellido Coronado?

-N: Maravilloso. Creo que nuestra profesión de actor tiene cosas buenas y no tan buenas. Siempre está el interés por ver qué tal lo haces, pero también dan por hecho que lo vas a hacer muy bien porque el listón está muy alto. Por un lado, amo este apellido y, por otro, intento hacerlo mío.

-¿Qué recuerdos tiene de ‘MasterChef’? ¿Sigue en contacto con sus antiguos compañeros?

-N: ¡Sí! Tenemos un grupo muy grande de Whattsap y nos vamos pasando recetas y trucos... Al pasar por MasterChef te vuelves un gran crítico gastronómico.

-José, usted acaba de estrenar dos películas, ‘La Familia Perfecta’ y ‘Way Down’. ¿Cómo es para ustedes la ‘familia perfecta’?

-N: La familia perfecta es como las parejas; la gente más cercana nos hace de espejo, tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que esto debe de estar en la familia, esa confianza, dejar que hagan de espejo y aprender de ello. Los que más cerca están son los que te dicen la verdad.

-J: Sí, yo creo que la familia perfecta es la que se respeta, la que te acepta tal y como eres, y que están en las buenas y en las malas. Pero, fundamentalmente, yo creo que es respeto.

-¿Creéis que son el padre e hijo perfectos?

-J: ¡No, por Dios! (risas).

-N: No, pero tenemos una complicidad muy buena. Me siento muy afortunado porque es verdad que no todos los padres e hijos tienen una amistad para hacerse partícipes y contarse las cosas. Yo me fui a vivir con mi padre a los 10 años y enseguida era mi amigo y le contaba todo.

-J: Es verdad… (risas).

-Las navidades se acercan, ¿a quién tienen más ganas de ver este año que no pudieron ver el pasado?

-J: Yo a mi madre por encima de todo; tiene 95 años y la he podido ver poquito en este último año y medio.

-N: Sí, yo a mi madre y a mi hermana también. Como he estado en MasterChef, me encanta hacer de anfitrión.

-¿Tienen alguna costumbre que no pudieron hacer el año pasado por la pandemia que les gustaría recuperar?

-J: A mí, por ejemplo, me gustaría recuperar algún viaje que hicimos en Navidad. Un año, por ejemplo, nos fuimos a Jamaica y pasamos las navidades bailando en la playa en bañador. Por eso dejaron de ser amorosas, fue uno de esos momentos que se quedará para siempre en mi memoria.

-N: Somos muy caseros, pero viajar nos gusta a todos y nos alimenta el alma.

-¿Les gustan las navidades?

-J: A mí me estresan un poquitín por lo que es la exigencia, la obligación de regalar, de ser bueno, de amar. Yo siempre digo que hay que hacerlo todo el año, que no hay que esperar a navidades.

-N: Te doy la razón totalmente, pero es verdad que estamos tan absorbidos por nuestro trabajo y demás, que al final vamos acotando y las navidades es lo que nos queda.

-J: Todos los sentimientos se ponen muy a flor de piel en estas fechas y cuando una masa vive algo, te lleva y te contagia. Lo que yo digo es ¿por qué no mantenemos esto todo el año? Pero bueno, benditas navidades…