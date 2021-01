Kiko Rivera ha vuelto a conceder una exclusiva a la revista Lecturas en la que arremete contra su madre, Isabel Pantoja. Esta entrevista, realizada también como la anterior por Mila Ximénez, es aún más demoledora que la primera en la que acusó a su progenitora de disponer de su parte de la herencia de su padre, Paquirri.

El DJ afirma sentirse "huérfano sin serlo" y denuncia que su madre le debe tres millones de euros, pero reconoce que no emprende acciones legales porque no quiere verla en la cárcel.

La primera entrevista de Kiko a Mila Ximénez en Lecturas fue sorprendente y supuso la ruptura de la cordialidad entre madre e hijo. Se publicó el pasado 4 de noviembre. "Cuando tenía 18 años fui con mi madre a firmar algo y no sé lo que firmé", explicó. Una acusación que dio para varios episodios de Cantora, la herencia envenenada, programa de Telecinco. Entonces Kiko se despachaba a gusto contra su madre acusándola de haberle "engañado y robado".

El final de 2020 ha sido muy duro para él. Por primera vez, no pasó las Navidades con su madre. Tampoco su hermana. "¿Sabes lo que ha sido este último fin de año? Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!", sostiene ahora.

Y aunque la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja esté rota, el hijo pregunta por su madre: "Mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada pero que es normal", revela el DJ, alucinado, en sus últimas declaraciones. Y termina diciendo: "No quiero confusiones, soy yo el que no quiere hablar contigo. ¡Me haces daño! ¡Eres tú la que me has fallado! ¡Eres tú la que me has mentido! ¡Soy yo el que no quiere el apellido Pantoja ni con agua caliente!"

Este miércoles en Sálvame, Mila Ximénez ha revelado que, a pesar de la polémica, hay detalles sobre el tema del testamento de Paquirri que todavía no se han desvelado: "Hay cosas que hemos tenido que quitar, eran cosas que le podían meter en un problema a él y a mí", ha dicho.