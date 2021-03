Madonna. Una biografía es un libro para entender por qué Madonna lleva 40 años siendo la 'reina del pop'. Es la artista en la que se miran Lady Gaga, Katy Perry y Christina Aguilera, entre muchas otras, y la mujer que más discos ha vendido en la historia según el libro Guinness de los Récords, cerca de 4000 millones de copias. Pero lo más interesante de su carrera es que es una diva hecha a sí misma, una de las primeras cantantes en manejar su carrera e ir a contracorriente de la industria musical.

–¿Qué diferencias hay en Madonna para que se la considere un mito?

–Borja Prieto: La lanzó un sello discográfico pequeñito, el que llevaba a Los Ramones, The Pretenders y Talking Heads... no viene de una estructura gigantesca. Llegó a Nueva York con 35 dólares en el bolsillo, dormía en el suelo de los apartamentos de conocidos y se lavaba en baños públicos. Con todo, ella componía, producía y grababa sus temas, manejó su carrera a su antojo. No es un producto de la industria.

–Lo de ser provocativa lo hizo porque quiso entonces. Y abanderada del movimiento gay, feminista...

–Natalia Flores: Tiene muchísimas caras. Pero no sólo ha defendido el feminismo y movimientos solidarios como la lucha contra el sida cuando era una enfermedad desconocida. En estos tiempos, en que los artistas están despolitizados, ella ha sido y es todo lo contrario: se moja con todas las causas políticas y sociales que considera justas.

–Esta biografía es entusiasta, eleva la mujer y artista a icono universal.

–B.P: Lo es. Nosotros, que venimos de trabajar en la industria musical, podemos corroborar lo difícil que es que un artista se desmarque. Ella siempre ha tenido un olfato innegable para los negocios, es lo más parecido a ser una mujer del Renacimiento, una adelantada a su época.

-N.F: Una vez en unos premios dijo: "La gente creía que un día despertarían y ya no estaría ahí. Pero se equivocaron: no me iré nunca". Tiene toda la razón, toda una generación hemos crecido con ella.

–Las ilustraciones definen muy bien el tono del ibro.

–B.P: Son de Isa Muguruza, una pasada... Son vanguardistas, pop, eclécticas, como ella. Son parte muy importante de la obra.