Malú olvida a Albert Rivera con un miembro de su equipo

Malú vuelve a estar enamorada. Un año y pico después de su ruptura con Albert Rivera, la artista ha recuperado la ilusión en el amor a tenor de las fotografías publicadas en exclusiva por la revista Semana. En las imágenes la cantante aparece en actitud cómplice y cariñosa con un miembro de su equipo, del que se conocen pocos detalles.

Esta nueva relación sentimental se ha cocinado a fuego lento en el seno familiar de la artista. Malú ya se ha encargado de las presentaciones oficiales, ya que su nueva pareja conoce a su hija, fruto de la relación que mantuvo con Albert Rivera, y a la madre de la cantante. Unos pequeños pasos que se han ido produciendo en las últimas semanas y que reflejan el interés que ha depositado Malú en su nueva ilusión.

La cantante ha rehecho su vida con un miembro de su gira A todo sí. 25 años de aprendiz. Ambos han compartido muchas horas de trabajo que han propiciado que surja la chispa del amor. Un romance forjado en el trabajo que avanza a buen ritmo y se apoya en un factor esencial: la música.

Las fotografías publicadas por la revista Semana demuestran la complicidad existente entre ambos. Malú atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. La cantante, a sus 44 años, ha dado con una persona con la que se complementa a la perfección y con la que le apetece compartir su tiempo más allá del ritmo frenético de la gira musical y los escenarios.

La mencionada revista asegura que esta persona del staff pasa mucho tiempo en la residencia de Malú, ubicada a las afueras de la capital. Las visitas a la propiedad de la cantante se han multiplicado en los últimos tiempos, otro indicativo más que refuerza la noticia adelantada por Semana.

La historia de amor de Malú y Albert Rivera acabó de manera inesperada tras espantar unos rumores de crisis. La madrileña dejó clara su versión sobre la ruptura con una reflexión en la revista ELLE. “En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible”.

El nuevo amigo especial de la coach de La Voz llega un tiempo después de que la anterior pareja de Malú, Albert Rivera, rehiciera su vida con la diseñadora Carla Cotterli. Por lo tanto, todos felices y comiendo perdices.