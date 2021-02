Mar Torres, la ex de Froilán, el hijo de la infanta Elena, ha estallado este martes en Instagram y ha denunciado los duros comentarios recibidos por internautas tras publicar una foto suya en ropa interior. Sin embargo, no es la primera vez que posa ligerita de ropa en las redes.

Las críticas han sido tan feroces que algunos incluso le han llamado "prostituta", entre otros insultos. Mar, además de ser amiga y antigua conquista del sobrino de Felipe VI, es nieta de Tomás Fuertes, dueño del Grupo Fuertes, que a su vez tiene una de las compañías españolas más potentes, El Pozo. La influencer, de 22 años, se ha derrumbado en un vídeo y se ha mostrado hecha un mar de lágrimas confesando lo mucho que le está afectando el tema.

La imagen en cuestión la publicó el pasado fin de semana en sus stories de Instagram, y en ella posaba con un sexy conjunto de lencería de color rojo de la firma Woman's Secret. Al parecer, a muchos de sus seguidores no les pareció apropiada esta foto y descargaron sus críticas contra ella.

La joven ha vuelto a acudir a sus stories para mostrar sus sentimientos y dejar claro lo despiadados y crueles que han llegado a ser los comentarios que le están llegando. "He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, por así decirlo, familiares o personas que he ayudado en su día, por la foto que subí el otro día en ropa interior, que no lo veo nada mal", ha comenzado diciendo muy afectada.

"Tener que estar recibiendo mensajes de 'eres una prostituta, no sabes cómo llamar la atención'... Una barbaridad de cosas", ha asegurado. "Solamente pido que haya respeto, hoy en día todo el mundo puede hacer lo que le da la gana con su vida, su cuerpo y con todo. No entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera, que todo el mundo tenemos un corazón y cabeza".

"No es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que sufro esto por parte de mucha gente. Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo, no hago daño a nadie", ha denunciado. "Hacéis mucho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram, os juro que no lo es", ha concluido, poniéndose una mano en la cara y llorando.