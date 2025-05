Todo lo que sabemos de la Met Gala, la gran fiesta de la moda en Nueva York

Nueva York vive este lunes su gran cita de la moda, con el sello de la gran custodia del glamour, Anna Wintour. La Met Gala es el acontecimiento que año tras año redefine los límites de la moda y la cultura. El Museo Metropolitano de Arte abrirá sus puertas de forma excecpcional por una noche para celebrar una edición que promete ser tan deslumbrante como siempre. La Met Gala 2025 es un homenaje a la exhibición primaveral del Costume Institute titulada Superfine: Tailoring Black Style. El lema del código de etiqueta: “Tailored for You”, "A tu medida", la noche se alzará como un lienzo donde el diseño, la creatividad, la fantasía y un mucho de osadía y desparpajo, se entrelazarán.

La temática de este año no es un simple capricho estilístico, sino un viaje profundo a través de los siglos. Inspirada en la obra de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, la exhibición explorará cómo la moda, y en particular la moda entre los afroamericanos durante generaciones y en especial el arte de la sastrería. La moda como un vehículo de resistencia, autoafirmación, belleza para las comunidades negras desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

El llamado dandismo negro, esa figura que desafió las normas con su impecable gusto y su audacia, será el protagonista de una narrativa que abarca desde los trajes impuestos por la esclavitud hasta las reinvenciones contemporáneas de diseñadores como Virgil Abloh o Grace Wales Bonner. Es una oda a la sofisticación que trasciende el tiempo, un recordatorio de que el estilo puede ser tanto armadura como manifiesto.

La alfombra roja, ese escenario donde la moda se convierte en espectáculo, estará dirigida por un quinteto de co-chairs que encarnan la diversidad y la excelencia: Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y, por supuesto, la eterna reina de la gala, Anna Wintour, la famosa editora de Vogue USA.

A ellos se suma LeBron James como presidente honorario, aportando un toque de grandeza deportiva a esta constelación de talento. Pero la lista no termina ahí. Por primera vez desde 2019 la Met Gala revive la tradición del comité anfitrión, un grupo estelar que incluye nombres como André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, la gimnasta Simone Biles, Janelle Monáe y el cineasta Spike Lee, entre otros.

Esta reunión de estrellas del arte, la música, el cine y el deporte promete una noche donde las fronteras entre disciplinas se desdibujarán en favor de una celebración colectiva.

Elsa Pataky en la pasada Met Gala

El código de vestimenta, Tailored for You, invita a los asistentes a reinterpretar la sastrería con un enfoque personal y audaz. Ya podemos intuir cómo lo interpretará el piloto Lewis Hamilton, exponente de la moda británica con un toque futurista. O a A$AP Rocky, cuyo romance con Rihanna podría culminar en una entrada conjunta que redefina el poder de la pareja en la moda. Será el momentazo presumible de esta próxima medianoche. La presencia de la de Barbados es casi una certeza tácita, dada su historia como musa indiscutible de la gala de Wintour. Otros nombres que resuenan en los rumores incluyen a la también actriz de moda, Zendaya, siempre acompañada de su visionario estilista Law Roach, y a la imprescindible Kim Kardashian, cuya asistencia impecable desde 2012 asegura un momento inolvidable.

Detrás de escena, la gala cobra vida con detalles que elevan su esplendor. El chef Kwame Onwuachi, maestro de la cocina afrodescendiente, diseñará un menú que seguramente reflejará la riqueza cultural de la temática de gala. Mientras tanto, el artista Cy Gavin transformará la alfombra roja en una obra de arte viva, con la colaboración de Derek McLane y Raúl Àvila en la decoración. Cada elemento, desde los platos hasta los candelabros, estará impregnado de una intención que trasciende lo superficial.

La gata Choupette, heredera de Karl Lagerfeld, vestido de Jared Leto en la MET Gala del pasado año / EFE

La exposición Superfine: Tailoring Black Style, que abrirá al público el 10 de mayo y se extenderá hasta el 26 de octubre, será el corazón intelectual de esta celebración de este lunes. Con piezas que van desde uniformes del siglo XIX hasta creaciones contemporáneas, y acompañada de un catálogo ilustrado con fotografías de Tyler Mitchell, la muestra promete ser un testimonio visual y emocional del poder transformador de la moda. Organizada en doce secciones temáticas —Propiedad, Presencia, Distinción, Disfraz, Libertad, Campeón, Respeto, Jook, Herencia, Belleza, Frescura y Cosmopolitanismo—, la exposición no solo exhibirá prendas, sino que narrará historias de lucha y triunfo.

A medida que el sol se ponga sobre Manhattan este lunes, los ojos del mundo de la moda se posarán en las escalinatas del Met. La Met Gala 2025 no será solo una noche de ostentación, sino un espejo donde se reflejarán siglos de identidad, creatividad y resistencia, con reclamación de la cultura afroamericana.