Mirar las venas: el truco para saber qué tono de ropa nos sienta bien

La firma Lidl ha lanzado su colección otoño-invierno 2025 de Esmara, la marca de moda asequible que acompaña el día a día de las mujeres reales con prendas cómodas, versátiles y sostenibles en tallas inclusivas (XS-L y 34-48), fusionando básicos neutros con toques atrevidos para un fondo de armario atemporal, disponible desde 2,99 euros y permitiendo total looks por solo 30 euros.

Dividida en cuatro cápsulas, New York Calling, Autumn Time, Lightweight y Winter Trend, esta propuesta se presentó el 2 de octubre en Madrid bajo el nuevo lema “Vestir siendo tú vale la pena”, que celebra la singularidad femenina, la aceptación de todas las tallas, cuerpos y edades, y se alinea con la campaña global de Lidl “Lidl vale la pena”.

Para inspirar confianza, la icónica modelo y embajadora Judit Mascó, la estilista Mayte de la Iglesia y el fotógrafo Pedro Walter compartieron secretos profesionales.

Aquí van esas claves:

-Mayte aconseja construir un armario cápsula con básicos combinables, priorizar la comodidad, elegir tonos según el subtono de piel (azules para fríos, beiges para cálidos) y usar accesorios transformadores.

Este es el truco para elegir las tonalidades que potencian y realzan la belleza natural según nuestro tono de piel: Observa las venas del interior de tu muñeca. Por norma general, si las venas son azules indican un tono de piel frío, con lo cual verdes, azules, violáceos o granates serán tus aliados. En cambio, si las venas son verdes, estaríamos hablando de un tono de piel cálido, así que prueba a vestir prendas beige, naranja, amarillo y marrón.

Los accesorios son aliados clave: un bolso, un cinturón o unos zapatos pueden transformar un conjunto y adaptarlo a distintos momentos del día o incluso de la temporada.

Judit Mascó en la presentación de la colección de Esmara

-Judit Mascó, por su parte, enfatiza la naturalidad al posar, sonreír auténticamente, jugar con las manos para estilizar la silueta y evitar luces duras como el sol del mediodía, para proyectar seguridad y reconocerse en el espejo, recordando que la moda debe servirnos, no al revés.

“Saber lucir lo que llevas en el día a día es esencial, la moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés. Yo como modelo he llevado todo tipo de prendas, pero en mi vida necesito ir cómoda, esa es mi moda”. Y añade: “También es bueno tener looks más elevados para proyectar tu imagen hacia los demás, pero siendo fiel a una misma y que cuando te mires al espejo te reconozcas. Todas tenemos puntos fuertes y otros no tanto, y lo importante es descubrirlos y aprender a conocernos y reconocernos”.

Estos son los consejos básicos de un buen posado según Mascó:

-Naturalidad, una foto queda bien o no, dependiendo de si proyecta algo positivo y auténtico de ti.

-No trates de imitar a otras personas, sé tú misma, sonríe a la cámara de manera desenvuelta.

-Juega con la elegancia de las manos, una pose muy común es tocarse el anillo de una mano con la otra, corta la silueta y crea un efecto de cintura.

-La luz lo es todo, la luz hace que tu expresividad o tu look proyecten algo precioso. Por ejemplo, evita la luz directa del sol al mediodía.