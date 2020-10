Paz Vega, embajadora de 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida'

Paz Vega amadrina este año Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que arrancará este jueves en el recinto de Expomeloneras de Maspalomas. Este 2020 Ifema repite como coorganizador de la pasarela tras haber ganado un concurso público hasta el año 2023.

La pasarela de moda de baño, que se desarrollará hasta el domingo, contará este año con la participación de 36 diseñadores y marcas, de las que 18 son de Canarias, 13 nacionales y cinco internacionales. Figuras de prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Guillermina Baeza, Dolores Cortés y Aurelia Gil, entre otras, aportarán su savoir faire a esta edición con aforo reducido debido a las restricciones sanitarias. Además, se incorporan firmas comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas al público joven, como TCN (que vuelve a desfilar después de dos años), All Sisters, Como un pez en el agua, Bohodot y Sunno by Bene Cape.

La primera jornada estará reservada al talento emergente canario así como a otras firmas con una concepción joven de la moda baño, y se divide en cinco desfiles dobles y un desfile de clausura de la jornada, a cargo de la firma Como la Trucha al Trucho.

La segunda jornada será inaugurada por TCN y clausurada por Aurelia Gil. En ella se desvelan también las propuestas de Guillermina Baeza, y tienen lugar tres desfiles dobles: Chela Clo y Diazar; Bannana Moon y Livia; y, por último, Carlos San Juan y Gottex.

El sábado, Dolores Cortés abre la pasarela y le sigue el desfile doble de Como un Pez en el Agua y Énfasis; el desfile individual de All Sisters; el desfile doble de Arcadio Domínguez y Nuria González; el desfile individual de All That She Loves; el desfile doble de Palmas y Miss Bikini; y el cierre en un desfile individual de Ágatha Ruiz de la Prada.

El domingo, día de clausura del evento, tendrá lugar la presentación de las colecciones infantiles en un desfile colectivo en el que participan firmas como Ladybug’s Cris, Koku Kids, Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids, Cosas de Mon, B Con B, y Belle & Rebel.