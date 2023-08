Las últimas palabras de Daniel Sancho antes de pasar a disposición judicial

Daniel Sancho pasa este lunes a disposición judicial después de ser arrestado por el macabro asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan. El hijo del actor Rodolfo Sancho se encuentra detenido en Tailandia acusado de asesinato, ocultación del cuerpo y manipulación del cadáver.

La agencia EFE ha podido hablar con el cocinero español antes de pasar a disposición judicial. Daniel Sancho podría en el mejor de los casos ser condenado entre 15 y 20 años de prisión, a cadena perpetua y en el peor de los casos a la pena de muerte, una opción que a día de hoy parece poco probable. “Quiero colaborar en todo lo que pueda. La policía me trata muy bien. Estoy cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara. Me han traído aquí porque han cerrado el caso. Yo creo que se portan bien conmigo porque mañana sí que me voy a la cárcel. Mañana estoy con 20 personas en una celda”, ha aclarado.

El joven español, que ha reconocido que ha hablado con sus familiares y amigos, ha confesado en El programa del verano que desea volver a España. Además, ha vuelto a incidir en que era un prisionero de Edwin Arrieta, a quien culpabiliza de cambiar su vida por completo. “Edwin me amenazaba a mí y a toda mi familia. Ese hombre me tenía prisionero. No me atrevía a decirle nada a nadie. Nadie sabía nada. Si no hacía lo que me pedía me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, ha declarado.

Daniel Sancho, autor confeso del asesinato de Edwin Arrieta, ha continuado con sus reproches hacia la víctima. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha explicado sobre los motivos que le llevaron a cometer el crimen.