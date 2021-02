'El Rubius' justifica su marcha a Andorra

El Rubius, uno de los youtubers más conocidos de España, ha escrito un post en sus redes sociales para explicar su decisión de marcharse a Andorra (donde tributará a partir de ahora), donde se pagan menos impuestos. Con 16 millones de seguidores sólo en Twitter, Rubén Doblas Gundersen asegura que nunca se sintió cómodo en Madrid, que en Andorra están muchos de sus amigos y que si hubiera sido por dinero "me habría ido hace mucho tiempo".

El famoso youtuber y twitcher defiende que el cambio de residencia es "completamente legítimo" y lamenta el juicio mediático al que está siendo sometido en los últimos días: "He visto mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas de internet. Les carcome que un tío desde su habitación tenga mas repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30 ó 40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros", escribe.

El Rubius arranca su carta asegurando que tenía pensado quedarse callado y "seguir viviendo su vida. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta". "Llevo estos diez años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado", cuenta, y añade que siente que Hacienda le ha tratado siempre como a un "delincuente".

"Pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides", sostiene, "Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días".

Los dardos del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por su traslado a Andorra tampoco le han sentado demasiado bien: "Por no mencionar al vicepresidente del Gobierno, que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista –Juanma López Iturriaga– y otro largo etcétera". Lamenta El Rubius que las leyes fiscales en España "no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores on line. Y siguen sin estarlo. Llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de 'profesiones'".

Otra de las razones esgrimidas por el youtuber para su mudanza es la privacidad que le da Andorra respecto a las calles de Madrid, donde –afirma– apenas salía de casa y vivía con las persianas bajadas por miedo a que alguien le reconociera. Motivo éste del que algunos tuiteros se han burlado: "...yo le puedo recomendar 20 pueblos de Salamanca donde no le conocería ni el panadero, que no se agobie por eso, pobrecito mío", ha comentado con sorna uno.

Otros, como el cantante Huecco (su nombre real es Iván Sevillano Pérez), han mostrado por el contrario su apoyo a El Rubius: "Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final... destapas verdades muy incómodas para el sistema Signo de manos aplaudiendo. El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis". Su mensaje se llenó inmediatamente de respuestas e interacciones de todo tipo. El debate en las redes sociales se ha avivado aún más con la respuesta de El Rubius.