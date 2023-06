La terrorífica experiencia de Nadia Jémez con Gerard Piqué

Gerard Piqué siempre está en boca de todos. Tras protagonizar múltiples disputas con su expareja, Shakira, ahora otra mujer ha atacado directamente al exfutbolista. Se trata de Nadia Jémez, influencer e hija del entrenador de fútbol y exfutbolista Paco Jémez. La exconcursante de Pesadilla en el paraíso conoció a Piqué porque mantenía una relación con el youtuber xBuyer, uno de los presidentes de la Kings League. Por ese vínculo ha vivido en sus carnes una desagradable experiencia, con Piqué como protagonista, que ha relatado con todo tipo de detalles en un directo de TikTok.

@nadiajemezr En esta vida son cosas que pasan, necesito contaroslo para poder cerrar un capitulo de mi vida ❤️❤️ ♬ sonido original - Nadia Jemez

La influencer ha comenzado con un vídeo en el que cuenta los pormenores de su ruptura sentimental con xBuyer. Al final del vídeo ha señalado, que ahora que ya no está con el youtuber, va a contar el bochornoso episodio que vivió con Gerard Piqué. “Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle 'mira, no puedes entrar así en el parking'”, ha dicho.

@nadiajemezr PARTE 2 os dije al final del otro video que os iba a contar algo que me habia callado durante mucho tiempo y aqui lo teneis ♬ sonido original - Nadia Jemez

Nadie ha continuado exponiendo la vergüenza que vivió en aquel momento cuando Piqué le faltó el respeto al señor del parking. “Le contestó de una manera: 'Sí, vale, genial. Cómprate un amigo'. Y yo diciendo: 'Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?' No me lo podía creer”, ha aclarado.

La creadora de contenido tiene claro que cuanto más lejos de personas así, mejor. “Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Tenía muchas ganas de contarlo”, ha concluido.