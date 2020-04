Victoria Beckham despide a 30 empleados

La diseñadora Victoria Beckham está recibiendo un aluvión de críticas en Gran Bretaña tras conocerse que se ha acogido a un ERTE, que pagan los contribuyentes ingleses, para despedir a 30 empleados de su firma de moda. Algunos la llaman en las redes sociales "millonaria niña mimada"; otros critican el proyecto "fallido" de su marca de ropa, que se empeñó en lanzar y ahora parece que hace aguas pagando el pato las personas que trabajan para ella.

Su fortuna personal se estimada en torno a los 335 millones de libras (unos 384 millones de euros) pero, a pesar de ello, ha preferido recurrir al plan de rescate que ha lanzado el gobierno británico para las empresas afectadas por el coronavirus en vez de pagar de su propio bolsillo los salarios de los empleados.

La ex Spice Girl cumplía hace pocos días 46 años, pero el suyo no ha sido precisamente un cumpleaños feliz. De hecho, según publica el Daily Mail citando fuentes cercanas a la modista, esta ha vivido "la peor semana de su vida". Victoria opina que las críticas que ha recibido a consecuencia del ERTE de su firma homónima son "injustas". "No cree que sea justo que la critiquen por algo que muchas empresas y negocios están haciendo. No creía que la reacción fuera a ser tan dura", comenta un amigo de la esposa de David Beckham al tabloide inglés.

En su programa Good Morning Britain, su polémico presentador, Piers Morgan, ha arremetido contra la diseñadora, que celebró su aniversario el último fin de semana con una fiesta virtual en su mansión rural de Cotswolds. Morgan se preguntó "cuándo se publicaría en Instagram el próximo vídeo de los Beckham bebiendo vino caro o presumiendo de su mansión" antes de añadir dirigiéndose directamente a Victoria: "lo siento, este plan de rescate no era para millonarios como tú".