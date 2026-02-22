Sólo 10 altos cargos del Ayuntamiento de Jerez cobran casi 1,2 millones de euros

El PSOE de Jerez reclama a María José García-Pelayo que "dé la cara y explique cómo es posible que su gobierno ,que es uno de los más morosos de toda España, esté gastando casi 1,2 millones de euros en 10 altos cargos. El PP de Pelayo vuelve al modelo de despilfarro económico mientras le sube los impuestos a los jerezanos".

Desde el PSOE se señala que el Anexo de Personal del Presupuesto Municipal "no deja dudas, García-Pelayo gasta en 'sueldazos' para una élite municipal". Los socialistas detallan que "hay hasta 5 nóminas con cuantías superiores a los 100.000 euros: 100.621,53 euros, 103.800,02 euros, 102.683,68 euros, 102.127,63 euros y 107.655, 21 euros. Seguidas por tres nóminas con cuantias por encima de los 120.000 euros anuales: 123.691,77 euros, 120.125,47 euros y 121.180,73 euros. Y en el máximo nivel de estas superremuneraciones figuran dos nóminas superiores a los 140.000 euros anuales: 141.457,97 euros y 144.673,55 euros".

"Estos diez puestos municipales le cuestan a Jerez 1.168.017,96 euros anuales. Exigimos a María José García-Pelayo que dé explicaciones a los 22.000 jerezanos en el paro o a los 5.000 jerezanos que no pueden comprarse una vivienda o que tienen que pagar 700 euros por un alquiler, mientras gasta casi 1.2 millones de euros, o a quienes tienen su calle sucia o con boquetes", denuncian.

Los socialistas alertan que el gobierno de García-Pelayo "va a dejar un 'pufo', mientras gasta 1,2 millones de euros en 10 altos cargos, al mismo tiempo ataca el bolsillo de los jerezanos con la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez: el IBI, la factura de la basura y el agua, la plusvalía, el impuesto de circulación, el IAE, el impuesto de cons-trucciones, todos los impuestos".

"Los jerezanos pagan más impuestos que nunca, pero no reciben mejores servicios ni inversiones que lo justifiquen”, denuncian los socialistas. El PSOE señala que "no tiene sentido que la alcaldesa exija más esfuerzo económico a las familias y a los autónomos jerezanos, mientras ella y su gobierno derrocha en sueldazos a una élite municipal, cuando además debe casi 20 millones de euros a proveedores, a empresas que prestan servicios al Ayuntamiento y cobran mal y tarde". Por último, los socialistas advierten que la situación "es insostenible, porque se están incumpliendo la Ley y el Plan de Ajuste que el Gobierno de Pelayo aprobó en el pleno".