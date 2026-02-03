100x100 Unidos se presenta en Jerez con Laura Román para llegar a la Junta de Andalucía

Laura Román González encabeza la candidatura de 100x100 Unidos al Parlamento andaluz y este martes ha tenido su presentación en Jerez. "Hoy damos un paso histórico para la provincia de Cádiz. Una candidatura independiente que nace en la provincia, con personas de la provincia y vamos a defender a todos los vecinos de los municipios. Queremos una oportunidad para más inversiones y más servicios públicos de calidad", ha subrayado Román en Jerez.

"Nos tratan como ciudadanos de segunda. En los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía vemos mayor inversión en provincias como Sevilla y Málaga. Quiero destacar que nosotros no tenemos jefe ni en Sevilla ni en Madrid, y lo llevamos por bandera. Asumo con responsabilidad, compromiso y mucha ilusión este nombramiento. Me veo capacidad para llevar y defender a toda la provincia, y así lo haré. Lo haré con mucho gusto y trabajaré por y para cada vecino", ha remarcado la candidata.

El presidente de 100x100 Unidos, Javier Vidal, ha subrayado que el partido "ha ido creciendo" desde que nació el pasado mes de noviembre. "Damos hoy aquí, en Jerez, el pistoletazo de salida a este proyecto tan ilusionante y estamos convencidos de que tendremos voz propia para defender los intereses de la provincia", ha declarado Vidal, quien además ha destacado "la fuerza y las ganas de trabajar" de Román.

"En ella vi lo que se necesita para estar en la Junta de Andalucía. Vi fuerza, honradez, humildad y una capacidad de organización importantísima. De hecho, ella sola lleva ocho delegaciones en el Ayuntamiento de Chipiona. Es una persona comprometida y creo que es lo que queremos en nuestro partido. Queremos personas normales, que vengan a trabajar, a dejarse la piel por la provincia. No somos ni de izquierda ni de derecha, queremos inversiones", ha insistido Vidal. José Juan Franco, alcalde de La Línea, ha añadido que "damos el paso porque entendemos que se pueden cambiar las cosas".

En Jerez, Antonio Montero es, en este momento, el portavoz de 100x100 Unidos en la ciudad. Formó parte del gobierno popular como delegado de Fiestas durante el anterior mandato de María José García Pelayo como alcaldesa. Posteriormente, estuvo junto a Antonio Saldaña en la candidatura con la que se presentó a las elecciones municipales de 2019. En diciembre de 2021, presentó su renuncia como concejal.