Nace un nuevo partido político en la ciudad: 100x100 Unidos por Jerez

'Jerez de la Frontera se suma al cambio'. Así se presenta el nuevo partido político que nace en Jerez, un partido que ha sido anunciado este martes 25 de noviembre. '100x100 Unidos por Jerez' echa a andar con la constitución de un primer equipo de trabajo ciudadano que pretende ofrecer una alternativa política real, útil y cercana, centrada en la gestión eficaz de los servicios públicos. Este grupo inicial invita a más vecinos y vecinas comprometidos a unirse a la iniciativa.

Integrado en la plataforma provincial 100x100 Unidos, esta nueva formación nace con el convencimiento de que Jerez necesita un cambio valiente, impulsado por sus propios ciudadanos, con el propósito de recuperar el pulso de su municipio.

“Jerez de la Frontera es una ciudad maravillosa, con un potencial enorme, pero sin proyecto, atrapada en inercias que la han dejado sin rumbo”, ha afirmado el presidente de 100x100 Unidos, Javier Vidal, que denuncia que esta ciudad, siendo la quinta de Andalucía, arrastra “una situación económica insostenible, figurando entre los municipios más endeudados del país, y condicionando esta carga económica la inversión en infraestructuras, servicios públicos y mantenimiento urbano".

Entre los objetivos fijados por esta nueva agrupación municipalista están "reducir la eleva deuda municipal y optimizar estos servicios públicos". El nuevo partido viene también "a trabajar desde la cercanía, el compromiso y la responsabilidad con sus vecinos, con la libertad e independencia de los partidos localistas".

El proyecto, que arranca esta semana en Jerez, "está abierto a la participación de toda la ciudadanía, con el objetivo de sumar nuevos miembros, recoger propuestas y sugerencias y comenzar a trabajar por Jerez. Cada idea cuenta y cada vecino importa". Sus redes sociales de 100x100 Unidos por Jerez (@100x100unidosporjerez en Facebook e Instagram) ya están operativas, a través de las cuales establecer un canal de comunicación directo y cercano.