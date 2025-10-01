Unos 11 años de prisión por retener, lesionar y amenazar durante horas a su pareja en Jerez

En agosto de 2023, un joven se encontraba junto a su pareja en la vivienda que residía. A pesar de que en ese momento el condenado, al que le constaban antecedentes por quebrantamiento de condena, debía cumplir una pena de alejamiento sobre la víctima, ambos habían decidido previamente retomar la relación. Sin embargo, en un momento en el que estaban juntos en un inmueble, la mujer quiso marcharse, pero este se negó y, en el transcurso de la discusión, este decidió atarla de pies y manos para inmovilizarla y meterle un trapo en la boca para que no alertara de su situación. Así, la tuvo en una habitación durante unas seis horas aproximadamente, tiempo en el que estuvo maltratándola, provocándole diversas lesiones, y amenazándola con descuartizarla e, incluso, matarla.

En un momento de esta terrible situación, el joven permitió que la víctima llamara a su familia para que fuera a recogerla, aunque en todo momento estuvo vigilada por el agresor para que en ese momento no relatara lo ocurrido. Tras esto, continuó con el maltrato y las amenazas, incluso utilizando una amoladora y, presuntamente, una pistola (aunque esta última no llegó a localizarse). Sin embargo, cuando este familiar llegó a la vivienda, otro joven que se encontraba en el inmueble negó que la mujer estuviera en él por lo que se marchó. Sin embargo, sospechó que estaba allí, de ahí que decidiera llamar a la Policía Nacional para denunciar los hechos.

Minutos más tarde, los agentes policiales accedieron a la vivienda y encontraron a la mujer debajo de una cama con diversas lesiones en el cuerpo. En la habitación también estaba el agresor con un palo en la mano. Los funcionarios policiales detuvieron al joven, que se encontraba en ese momento muy agresivo provocando, incluso, heridas a algunos de los agentes actuantes, ingresando en prisión días después, situación en la que se encuentra actualmente. En cambio, el otro joven que estaba en la vivienda, huyó con una mochila donde se cree que pudo llevarse algunos de los objetos con los que su compañero había amenazado a la víctima. Ahora bien, este fue detenido horas después.

Estos hechos fueron juzgados en octubre del año pasado en la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Cádiz, donde se le condenó al autor de los hechos a casi 11 años y medio de prisión por los delitos de quebrantamiento de condena, detención ilegal y amenazas graves. Sin embargo, el condenado recurrió al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que ahora se ha pronunciado ratificando los hechos probados, aunque rebajando en seis meses la pena de prisión por uno de los delitos dado que la Audiencia le impuso un tiempo superior al que habían solicitado tanto la Fiscalía como la acusación particular .

Eso sí, el alto tribunal andaluz rechaza todos los argumentos exculpatorios presentados por la defensa del procesado en esta causa —el otro joven también fue procesado, al que se le pedían cuatro años, pero no acudió por lo que fue declarado en rebeldía procesal, según se recoge en la sentencia—.

El alto tribunal andaluz confirma los hechos probados por la Audiencia que incide en que la declaración de la denunciante fue "firme, verosímil y reiterada en el tiempo" durante todo el proceso judicial. A ello se le suma la declaración de los agentes que la rescataron, quienes advirtieron, además, de que la sábana de la habitación presentaba restos de sangre, además de las heridas que presentaba el cuerpo de la joven, todas ellas recogidas, además, en los informes médios posteriores.