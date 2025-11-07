Más de 20 años de un encuentro histórico de mujeres en Jerez

Más de 2.000 mujeres se reunieron en octubre de 1999 en la bodega Conde de los Andes para homenajear a la entonces concejal Miriam Fernández. Asociaciones y colectivos de mujeres se citaron con el único propósito de agradecer la labor de Fernández en Participación Ciudadana, convirtiendo la cita en un momento clave en el movimiento asociativo de mujeres de Jerez.

26 años después, muchas mujeres y asociaciones vecinales la siguen recordando con cariño. De hecho, el líder vecinal Paco Flores, que estuvo trabajando con ella, recuerda que "a cada asociación que íbamos le regalaban huevos, gallinas, flores... Fue muy buena gestora y lo que comenzó siendo una comisión de unas pocas personas acabó con un encuentro de casi 3.000 mujeres. La asociación vecinal de La Constancia (donde Flores ha sido presidente durante décadas) fue la que inició el proceso y se fueron uniendo colectivos de mujeres, hasta superar los 80. El éxito fue indescriptible".

"En Jerez jamás se ha celebrado un acto organizado por la ciudadanía, no participó nada de tema político, como el de Miriam. Cada colectivo llevó algo de comida y se compartió todo. Es muy importante que Jerez sepa que fue el acto más multitudinario, sin ninguna fuerza política por medio, que se ha celebrado en la ciudad. Además también fue responsable del Mercado de Abastos y no te puedes ni imaginar lo que la querían. Siempre ha sido una mujer muy discreta, no quiere reconocimiento, pero lo merece", recuerda Flores.