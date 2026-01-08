El 2025, el año más lluvioso en Jerez desde hace tres lustros

Una mujer intenta evitar el agua durante las importantes lluvias caídas durante el pasado mes de marzo en Jerez.

Por segundo año consecutivo, Jerez ha finalizado el año con superávit de precipitaciones. De hecho, en este pasado 2025 la ciudad ha recogido 794 litros, es decir, un 17,8% más que en 2024, un año que de por sí fue bastante lluvioso dentro de la última década.

Es más, estos 794 litros caídos en Jerez de enero a diciembre son el mejor registro estadístico anual desde 2010. Desde entonces no había llovido tanto en un mismo año en la ciudad.

Las buenas cifras se comprueban también comparándolas con la media habitual de precipitaciones de Jerez, que está en 574. Es decir, este pasado año 2025 en la ciudad cayó un 37,13% más de agua que la media normal.

Este rico año en cuanto a precipitaciones sustenta sus buenos datos en dos meses especialmente lluviosos, si bien es cierto que los 378 litros caídos durante todo el mes de marzo suponen más de la mitad de lo que llueve normalmente en la ciudad.

El marzo de 2025 ha pasado a la historia por ser el tercer más lluvioso desde que se tienen datos en la estación meteorológica del Aeropuerto de Jerez, concretamente desde 1948. Sólo los 608 litros de diciembre de 1996 y los 440 litros de noviembre de 1961 superaron en cuanto a litros a este mes de marzo, que también consiguió batir el último récord de precipitaciones en un mismo día que databa de 2018. Así, el 3, con 71,2 litros en 24 horas, sirvió para convertirse en el más lluvioso en un día, según los datos de Aemet.

Estos 378 litros del mes sirvieron para compensar los meses de enero (66 litros), mayo (27 litros) y especialmente febrero, cuando apenas se recogieron 19 litros cuando lo normal es que se llegue a los 61 litros.

El otro punto de inflexión de este pasado 2025 llegó durante el mes de noviembre, otra fecha en la que la lluvia fue protagonista. El paso de la borrasca ‘Claudia’ hizo que las precipitaciones fuesen abundantes durante cuatro días, que dejaron en Jerez nada menos que 97 litros.

En total, noviembre se cerró con 111 litros por metro cuadrado en la ciudad, una cantidad que lo convertía en el más lluvioso desde 2018, año en el que cayeron 134,3 litros. Para encontrar otra cifra similar, es decir, con más de 100 litros, habría que remotarse hasta noviembre de 2014, cuando cayeron 185 litros.

Noviembre de 2025 cuatriplicó el agua recogida el año anterior, 2024, cuando sólo llovieron 25,4 litros. Además, superaba con creces las de otros meses de años anteriores: los 35,2 litros de 2023; los 51,6 litros de 2022, los 21,7 litros de 2021 y los 64 de 2020 y 2019, respectivamente.

Estas cifras hacen que el otoño de 2025 haya sido también muy productivo, con casi doscientos litros, 190,8 exactamente. Así, además de los citados 111 litros de noviembre, destacaron los 34 que se han recogido hasta el 21 de diciembre, fecha en la que empezaba ya el invierno, y los 17 que se dieron en el mes de octubre.

Precipitaciones Anuales - Gráfico Vertical PRECIPITACIONES ANUALES Datos en Litros/m² (2010-2025) 2025 794 794 2024 674 674 2023 316 316 2022 521 521 2021 413 413 2020 435 435 2019 215 215 2018 679 679 2017 244 244 2016 552 552 2015 199 199 2014 473 473 2013 166 166 2012 502 502 2011 504 504 2010 966 966 0 250 500 750 1000 Precipitación (Litros/m²) Máximo 966 2010 Mínimo 166 2013 Promedio 475 2010-2025 Tendencia ↑ Creciente * Fuente: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)

Estado de los embalses

Las últimas lluvias recogidas hacen que el nivel de los embalses de la provincia de Cádiz alcance ya el 52,82%. La situación nada tiene que ver con los términos que presentaban estos durante los primeros días del mes de enero de 2025.

Entonces, los pantanos de la zona de Cádiz estaban al 28,44% de su capacidad, es decir, casi a la mitad de lo que sucede hoy. Así, el agua embalsada hace ahora un año era de 515,95 hectómetros cúbicos, mientras que en la actualidad cuentan con 946,25 hectómetros cúbicos.

Esta notable mejoría, merced a un 2025 de mucha agua, la podemos comprobar con las cifras del mayor embalse de la zona, el de Guadalcacín, que a día de hoy hace ahora un año estaba al 22,77% de su capacidad, mientras que en la actualidad está al 43,3, es decir, casi el doble.

Del resto de pantanos de la zona destaca el embalse de los Hurones, que está al 90%, el de Arcos, al 94% y el de Bornos, al 63%.