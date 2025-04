34 años sin fallar como donante de sangre en Jerez

Daniel Jiménez de los Galanes tenía 18 años cuando un anuncio sobre pidiendo donar sangre le hizo clic. Quería hacer algo bueno, pero no tenía dinero para aportar nada económicamente, así que un día, después de ese anuncio, se fue con un amigo a donar sangre. Desde entonces no ha fallado a sus cuatro citas anuales. 34 años después, el jerezano suma 158 donaciones (sangre, plaquetas y plasma), siendo uno de los donantes en Jerez que más ha aportado al Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia.

“Estaba tieso de dinero y la sangre no cuesta nada. Pensé que era la manera que me podía ‘permitir’ para ayudar a la gente. Me acuerdo perfectamente de la primera vez porque fue días antes de Reyes y tenía una comida con los amigos. Terminó y me sentí bien, no me había dolido y además, ese mismo día me hice donante de órganos. Vi la información en el Centro y fui con todo. No me costaba nada, no me pedían nada, sólo era donar sangre”, recuerda el jerezano.

Su compromiso con la donación se ha mantenido intacto durante todos estos años. De hecho, Daniel tiene carnés de donantes de distintas comunidades: “Cuando he estado fuera de Jerez y me tocaba donar, yo me iba al Hospital del lugar y donaba, ya fuera en Madrid, Mallorca o incluso Londres”. “Desde el principio quise compartir la experiencia con mi entorno, y algunos familiares y amigos se han hecho también donantes. Ahora creo que es muy importante trasladar este mensaje a la gente joven, porque hace falta que entre en la red la juventud. Deben saber que no duele, que es un momento y es un gran bien”, remarca Daniel.

Daniel Jiménez de los Galanes Vidaller, delante del CTTC del Hospital de Jerez, el pasado jueves antes de donar.

Bolsas de sangre y de plasma. / Vanesa Lobo

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz, ubicado en el Hospital de Jerez, en colaboración con la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de la ciudad, celebró el pasado viernes una colecta especial por el Día del Donante de Sangre de Jerez, que se celebra en la víspera de la Semana Santa.

Las necesidades de sangre en los hospitales públicos se mantienen constantes a lo largo del año con pequeñas oscilaciones. Sin embargo, en todos los periodos vacacionales, como es el caso de la Semana Santa, la tendencia de las donaciones es a disminuir, resultando más difícil conseguir el número necesario para mantener las reservas de sangre en cantidad suficiente para garantizar las transfusiones a todas las personas enfermas que las necesiten. Además, las futuras inclemencias meteorológicas que se avecinan para la Semana Santa provocarán una menor afluencia de donantes, motivando seguramente un descenso de las reservas.

Gloria Rivero, supervisora del CTTC en el Hospital de Jerez, declara que “las reservas se mantienen bajas. Eso no quiere decir que le vaya a faltar sangre a nadie, la sanidad pública que tenemos es muy buena y el derecho a la transfusión está garantizado. Otra cosa es que se pueden posponer operaciones programadas por tener las reservas bajas. El problema mayor es que entramos en Semana Santa con las reservas justitas y en vacaciones la gente no suele donar y esto es cada vez más complicado”.

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células señalan que para mantener el stock con un número estable de bolsas de sangre hacen falta entre 180 y 200 donaciones diarias en la provincia de lunes a viernes. El CTTC recuerda que este acto solidario no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas.

“Tenemos que sensibilizar a la gente joven y fidelizarla. Hay mucha gente joven buena y que ayuda, y tenemos que llegar a ella. Hace falta sangre, de todos los grupos, porque todos son importantes. Desde el Covid hemos visto como han bajado las donaciones”, declara Rivero.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Los lugares y horarios de todas las colectas programadas tanto para esa semana, como para las siguientes, se pueden consultar en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Además, la ciudadanía puede acudir a donar sangre al propio Centro de Transfusión, Tejidos y Células, cuya sede en la provincia está ubicada en el Hospital Universitario de Jerez, o al punto fijo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz