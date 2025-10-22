350 deportistas participarán en la XV Gran Gala Solidaria de Artes Marciales, en Jerez

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado de Juan Blanco, de la junta directiva del El Club Nazaret de Jerez, de Manuel Caballero maestro de artes marciales, y de María Medina y Micaela Company de la Asociación Tiles, ha presentado la XV Gran Gala Solidaria de Artes Marciales que se celebrará el domingo 26 de octubre, a partir de las 10 horas, en el Salón de los Espejos del Club Nazaret, a beneficio de la Asociación Tiles, entidad que trabaja para mejorar la calidad de las personas con diversidad funcional a través del deporte.

Los organizadores han confirmado la asistencia de 350 practicantes de artes marciales como kárate, aikido, kung fu, kick boxing, nihon, thai jitsu, kempo, entre otras modalidades, de clubes y asociaciones de la provincia de Cádiz, Jerez y Sevilla. El donativo fijado es de 4 euros y los participantes contribuirán con 2 euros.

Tomás Sampalo ha tenido palabras de agradecimiento hacia los organizadores del Club Nazaret y la Asociación Tiles. “La gala es un evento donde el deporte y la solidaridad se dan la mano. El Club Nazaret tiene mucho que decir en la labor social en favor de nuestra ciudad. Manuel Caballero es un forjador de campeones”, ha afirmado.

La Gala de Artes Marciales del Club Nazaret “cumple 15 años de solidaridad. Es un ejemplo más de la función social, deportiva y familiar de este club, largamente reconocido por sus éxitos deportivos y sus expresiones solidarias”, ha añadido el responsable de Deportes. “El Ayuntamiento y el Club Nazaret van de la mano. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, esperamos una amplia participación, la asistencia de muchas familias y de aficionados”, ha asegurado.

María Medina ha transmitido la satisfacción de la Asociación Tiles. “Estamos muy agradecidos de que este año hayan contado con nosotros, con Tiles. Llevamos desde el 2015 como entidad aunque muchos años más dedicándonos ya al deporte inclusivo con personas con diversidad intelectual, física y sensorial. Una actividad que llevamos a cabo con numerosas asociaciones de Jerez y de la provincia”. La representante de la Asociación Tiles ha enviado un mensaje en favor de la inclusión. “No se nos puede olvidar que el deporte es para todas las personas. En la voluntad de la persona que entrena está dar lugar a todos ya que todos tenemos derecho a practicar deporte”, ha afirmado con rotundidad.

Juan Blanco ha asegurado que el Club Nazaret se involucra en todo lo que puede. "Estamos agradecidos a Manuel Caballero por los años dedicados al deporte y a las artes marciales en beneficio de muchas organizaciones sociales. Siempre va a tener nuestro apoyo”, ha explicado.

Manuel Caballero ha afirmado que la Escuela de Artes Marciales del Club Nazaret va a cumplir 50 años. Por la misma han pasado campeones de España y Andalucía y las medallas se cuentan por centenares. Sobre la gala, Manuel Caballero ha señalado que ya era hora de que se dedicara a la Asociación Telis que durante años ha estado presente en la gala con ANPEHI. “Esta gala, su donación permitirá a la Asociación Tiles llevar adelante los programas deportivos que facilitan la visibilización y la integración de las personas con capacidades diversas”, ha subrayado. Los asistentes a la gala podrán pasar el día en el Club Nazaret.