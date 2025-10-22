El Ayuntamiento de Jerez pone en marcha este viernes 24 el dispositivo especial de Todos los Santos y Fieles Difuntos

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ha establecido un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos que estará vigente desde este viernes 24 de octubre hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

Este año, al coincidir estas festividades con el fin de semana, el Ayuntamiento espera que sean muchos los que visiten el Cementerio Nuestra Señora de La Merced en recuerdo a sus familiares y allegados fallecidos. El horario de visita al camposanto jerezano será de 08:00 a 19:00 horas de forma ininterrumpida, hasta el próximo domingo día 2.

Hay que destacar que en el marco de este dispositivo, y junto a las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento del camposanto, que son continuas, el Ayuntamiento, en vísperas de estas festividades, ha "intensificado los trabajos de jardinería, con el corte de setos en la fosa común, la poda de las adelfas del recinto, la limpieza de palmeras con camión canasta y la retirada de residuos vegetales del cementerio musulmán. E igualmente, se ha realizado el desbroce de hierbas en el perímetro exterior que comprende la fachada y el aparcamiento". En cuanto a tareas destinadas a mantener la limpieza del cementerio, se han instalado 10 contenedores nuevos y se está procediendo a la recogida frecuente de residuos y al baldeo de los acerados y el acceso.

En el marco de la dinámica de trabajo que se lleva a cabo en el cementerio, se han estado realizando labores de saneamiento en las cubiertas y paramentos de los bloques de nichos, se han sellado las grietas que se hayan podido producir y se han pintado las cornisas y paredes, con el objetivo de mejorar el entorno y los servicios públicos en el camposanto.

Señales nuevas

También es destacable que las personas visitantes encontrarán en estos días una nueva señalización del cuartel y patio en el que se encuentran, ya que, por primera vez en 80 años, se ha renovado esta señalética. Del mismo modo, se han realizado mejoras en el pavimento del acerado próximo a la entrada, para adecuar el entono y favorecer el bienestar de los visitantes. Asimismo, se ha intervenido en varios patios, una vez que estas labores de mantenimiento y mejora se desarrollan de forma continua, alternando las zonas de trabajo. Igualmente, se han desbrozado hierbas y malezas y se han limpiado todos los patios que componen el cementerio para mantener la dignidad del espacio de forma homogénea.

El Ayuntamiento reforzará también en estos días de especial afluencia al Cementerio Nuestra Señora de La Merced el servicio de préstamo de escaleras con 50 unidades más, que se sumarán a las disponibles habitualmente, para minimizar los tiempos de espera para acceder al uso. En cuanto a los puestos de flores, al igual que en años precedentes, habrá cinco zonas de venta en el interior del camposanto.

Desde el Servicio de Movilidad, de cara a facilitar el aparcamiento a los visitantes que lleguen en sus vehículos privados, se ha renovado la señalización del espacio destinado al estacionamiento, también se ha repintado la señalización horizontal y se ha señalizado de nuevo la parada de taxis.

También estará operativa la Policía Local de Jerez, que se encargará estos días festivos de la regulación del tráfico en las proximidades del camposanto, especialmente en los tramos horarios de mayor afluencia de público.

Servicio Especial de Autobuses Urbanos con salida desde Angustias

Con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, también el Servicio de Autobuses Urbanos pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio especial para desplazarse hasta el Cementerio Nuestra Señora de La Merced con itinerarios de ida y vuelta entre los días 26 de octubre y 1 de noviembre. La salida de estos autobuses especiales se ubicará en la parada de la plaza de Las Angustias a la altura del edificio de Canal Sur, circulando por plaza Esteve, calle Arcos, avenida de la Universidad, avenida de Arcos, avenida Rey Juan Carlos I y carretera A-2003 hasta la glorieta del Ciclista Vulnerable. Destacar igualmente que este servicio especial comenzará a las 10:00 horas, siendo su última salida del Cementerio Nuestra Señora de La Merced a las 19:40 horas.

Además de este servicio especial, se mantendrá el servicio ordinario de la línea 7, que tiene en su recorrido parada final en el camposanto. Se recuerda que el itinerario de esta ruta comienza en la plaza de Las Angustias hacia calle Porvenir, plaza de Madre de Dios, calle Cartuja, paseo de las Delicias, barriada La Pita y carretera A-2003, hasta la glorieta del Ciclista Vulnerable, donde se ubica el cementerio.